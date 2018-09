Berlin (ots) - Das unabhängige Journalistennetzwerk "ArabReporters for Investigative Journalism" (ARIJ), Jordanien, wird indiesem Jahr mit dem Raif Badawi Award for courageous journalistsausgezeichnet. Der Preis wird von der Friedrich-Naumann-Stiftung fürdie Freiheit am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen.Die 2005 in Amman, Jordanien, gegründete, unabhängigeJournalisten-Vereinigung "Arab Reporters for InvestigativeJournalism" (ARIJ) war die erste Medienorganisation in der Region,die sich der Förderung von investigativem Journalismus in arabischenRedaktionen widmete. Aus Kooperationen im Netzwerk entsteheninvestigative Recherchen zu sensiblen Themen wie Skandale injordanischen Waisenhäusern oder Missbrauch von Geldern fürSchulbauprojekte im Irak. Die Organisation fördert Journalisten undderen Projekte aus Print-, Radio-, TV- und Online-Medien inJordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Irak, Bahrain, Palästina, Jemenund Tunesien. ARIJ sind international weit vernetzt und unterstütztenbeispielsweise die Süddeutsche Zeitung bei den Recherchen zurEnthüllung der Panama Papers.In der Begründung der neunköpfigen, unabhängigen Jury heißt es:"Wir haben uns für 'Arab Reporters for Investigative Journalism'entschieden, weil sie sich in einem immer schwieriger werdendenUmfeld für Aufklärung und Transparenz einsetzen, nicht selten unterLebensgefahr. Gleichzeitig unterstützen sie Kollegen beiRechercheprojekten und bieten Medien-Training an. Netzwerke wie ARIJsind ein Vorbild für Journalisten in der ganzen Region: wer sichzusammenschließt, zusammen recherchiert, veröffentlicht und sichgegenseitig unterstützt, ist stärker als allein und kann mehrbewirken. Die 'Arab Reporters for Investigative Journalism' sindLeuchttürme in einer dunkler werdenden Welt."TV-Moderator Constantin Schreiber, der den Preis ins Leben rief,begrüßt die Juryentscheidung ausdrücklich: "Frieden braucht Freiheit.Freiheit braucht unabhängigen Journalismus. Die ,Arab Reporters forInvestigative Journalism' leisten einen wichtigen Beitrag dazu,unabhängigen Journalismus in der arabischen Welt zu etablieren. IhreArbeit ist mutig, leidenschaftlich und es absolut wert, mit dem RaifBadawi Award ausgezeichnet zu werden."Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a. D.und Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheit, gratulierte der Jury zu dieser Wahl: "Im 'Fall Badawi' gehtes um nicht weniger als die universelle Geltung von Menschenrechten.Doch siebzig Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechtesind die uns selbstverständlichen Rechte in der arabischen Weltleider die Ausnahme und nicht die Regel. Das Journalistennetzwerk'ARIJ' ist so eine Ausnahme. Es hat sich als starke und überzeugendeStimme für Menschen- und Bürgerrechte in der arabischen Weltpositioniert und macht nicht an Staatsgrenzen halt."An der Preisverleihung am 10. Oktober wird Raif Badawis Frau,Ensaf Haidar, teilnehmen; die Laudatio hält die Journalistin undTV-Moderatorin Pina Atalay. Rana Sabbagh, Gründerin und Leiterin vonARIJ, wird den Preis entgegennehmen.Der Journalistenpreis, initiiert von Badawis Ehefrau Ensaf Haidarund TV-Moderator Constantin Schreiber, soll an den inhaftiertensaudischen Blogger Raif Badawi erinnern, der wegen seinerislamkritischen Texte zu 1.000 Peitschenhieben und zehn Jahren Haftverurteilt wurde. 2015 erhielt der marokkanische Journalist AliAnouzla den Preis; 2016 zeichnete der Award die Journalistinnen desFlüchtlingsradios Dange NWE in Halabja (Irak) für ihre Arbeit aus;2017 wurde er an den türkischen Investigativ-Journalisten Ahmet Sikvergeben. Der Preis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandelse. V. unterstützt.Eine ausführliche Einladung zur Preisverleihung mit Programmfolgt. Weitere Informationen zum Award: www.freiheit.org/badawiawardPressekontakt:Doris Droste, Pressereferentin der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheit, presse@freiheit.org, Tel. 030 28877854, www.freiheit.org.Original-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell