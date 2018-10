Rahmenvereinbarung Reduktionsstrategie - Lebensmittelwirtschaft und Politik ziehen an einem Strang (FOTO)

Berlin (ots) -Der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft, Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL), und dieBundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner,haben gemeinsam mit weiteren Fachverbänden eine Rahmenvereinbarungzur Reduktions- und Innovationsstrategie geschlossen. Sie istGrundlage für noch zu vereinbarende zielgerichtete Maßnahmen zurVermeidung von krankhaftem Übergewicht und ernährungsmitbedingtenKrankheiten.BLL-Präsident Stephan Nießner erläutert: "Die deutscheLebensmittelwirtschaft übernimmt Mitverantwortung an dergesamtgesellschaftlichen Aufgabe im Kampf gegen nichtübertragbareKrankheiten und für eine Stärkung der Gesundheitsvorsorge derMenschen zusammen mit anderen Stakeholdern. DieLebensmittelwirtschaft ist dabei nicht nur dialog-, sondern auchhandlungsbereit." Konkret legt die Lebensmittelwirtschaft den Fokusauf Maßnahmen, die die Energiezufuhr der Bevölkerung durch eineReduktion des Zuckergehaltes und/oder des Fettgehaltes und/oder derPortionsgrößen von Lebensmitteln senken, dabei jedoch dieNährstoffversorgung der Bevölkerung im Blick behalten und dieAufnahme von Salz und nicht ruminanten Transfettsäuren in derBevölkerung weiter reduzieren. Dabei werden branchen- undunternehmensspezifische Voraussetzungen und Geschwindigkeitenberücksichtigt.Wichtig bei der Erreichung der Ziele sei vor allem der Zeitfaktor.Nießner erläutert: "Wir müssen unsere Konsumenten bei diesementscheidenden Schritt mitnehmen. Beispielsweise geht eine Reduktionvon Nährstoffen, die nicht nur Geschmacksträger sind, sondern auchtechnologische Funktionen haben, nicht von heute auf morgen, sondernmuss sukzessive erfolgen. Damit am Ende auch Qualität, Sicherheit undGeschmack des Lebensmittels in gewohnter und gewünschter Weiseerhalten bleiben. Diese Reise müssen wir zusammen gehen!"Weiterhin setzt sich die Branche für eine wissenschaftsbasierteund objektive Ernährungsbildung ein und appelliert an ihreMitstreiter der Verbraucherverbände und Krankenkassen, diese imRahmen ihrer Möglichkeiten ebenfalls umzusetzen. Nießner betont: "DasGanze ist mehr als die Summe seiner Teile. Deshalb sollten allegesellschaftlichen Akteure für das Erreichen eines gesundenLebensstils der Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten.Konstruktive Ergebnisse können nur durch einen Dialog auf Augenhöheerreicht werden."Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Manon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-127,E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell