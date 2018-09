Seoul und Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Die Stadt Turin, SlowFood und die Region Piedmont werden in Zusammenarbeit mit demitalienischen Ministerium für Landwirtschafts-, Lebensmittel- undForstpolitik (MIPAAF) das "Terra Madre Salone del Gusto" - dasinternationale Slow-Food-Festival - halten. Auch wird Slow FoodInternational das Erlebnis von "Tempelspeisen(http://eng.koreatemplefood.com/)" vorstellen, einer Biokost-Varianteund Speise koreanischer Buddhisten bei asketischen Praktiken. DieVeranstaltungen sind für die Tage vom 22. bis 24. September geplant.Die Mehrkanal-Pressenotiz ist hier abrufbar: https://www.multivu.com/players/English/8400151-korean-temple-food-italy/Der Begriff "Tempelspeisen" bezieht sich auf Speisen, die Mönchein Tempeln zu sich nehmen und die deren asketische Praktikenunterstützen. Aufbauend auf den Lehren des Buddha, zeichnet sichdiese Ernährung durch das Weglassen bestimmterNahrungsmittelbestandteile aus. Zum Beispiel werden fünf scharfeGemüsesorten (Knoblauch, grüne Zwiebel, Schnittlauch, Zwiebeln undLauch) und Fleisch weggelassen. Stattdessen wird auf natürlicheNahrungsmittelbestandteile nach Saison gesetzt. Tempelspeisen stehenfür haltbarere und fermentierte Gerichte - Gerichte wie z. B."Kimchi", die über einen langen Zeitraum gegessen werden können. DenSpeisen haftet so ein Sinn von Weisheit und Gesundheit an.Der dreitägige Verkostungs-Workshop rund um koreanischeTempelspeisen auf der Terra Madre Salone del Gusto findet täglich von12.00 Uhr bis 13.30 Uhr im Circolo della Stampa statt - PalazzoCeriana Mayneri (Corso Stati Uniti, 27, Turin). Interessenten könnenan Vorträgen und Vorführungen zum Thema "Baru Gongyang" durch dieehrwürdige Jeong Kwan teilnehmen (eine Expertin für koreanischeTempelspeisen), und an Programmen, durch die man "Baru Gongyang"tatsächlich erleben kann - für die ersten zwanzig eintreffendenPersonen (per Vorab-Reservierung)."Baru Gongyang" steht für eine meditative, von Dankbarkeitgetragene Art des Essens in buddhistischen Tempeln. Dafür, dass mandarüber nachdenken sollte, woher das Essen kommt; dass man gegenüberder Natur und den Menschen dankbar sein sollte, die uns das Essenermöglicht haben; und dass man sich nur so viel nehmen sollte, wieman auch essen kann. Es beschreibt eine ökologisch bewusste Art desEssens und ein Gefühl der Gleichberechtigung basierend aufgemeinschaftlichem Miteinander.Das Cultural Corps of Korean Buddhism wird Tempelspeisenvorstellen. Auf der Terra Madre Salone del Gusto 2014 und auf derMailänder Ausstellung 2015 traf es auf große Resonanz. Das Korps hatRestaurants für koreanische Tempelspeisen, "Baru Gongyang"-Workshopsund -Konferenzen organisiert. Auch hat es über den Austausch überSpeisen starke Verbindungen zur Universität der gastronomischenWissenschaften geknüpft.Die ehrwürdige Jeong Kwan wird am 25. September an der Universitäteinen Vortrag über das Thema "Natur, Mensch und Nahrung" halten. Am26. September wird sie ihr persönliches Spezialgericht vorstellen:"Geschmorte Shiitake-Pilze in Getreidesirup, und mit Kartoffeln undRüben gemachte Pfannkuchen". Zum Abendessen werden verschiedeneTempelspeisengerichte serviert. In Staffel 3 der Netflix-Reihe"Chef's Table", in der Tempelspeisen vorgestellt werden, wird dieehrwürdige Jeong Kwan als Mentorin für Köche beschrieben.Um sich für das Tempelspeisen-Programm "Baru Gongyang" auf derTerra Madre Salone del Gusto anzumelden, klicken Sie bitte hier:https://salonedelgusto.com/en/event/korean-monastic-barong-gongyang/Pressekontakt:Min Ji HongBüro: +82-2-2031-2041E-Mail: mindeyes7@naver.comOriginal-Content von: Cultural Corps of Korean Buddhism, übermittelt durch news aktuell