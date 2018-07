Im Rahmen der Bao'an Industry Development Expo 2018 werden Verträge für 31 Großprojekte unterzeichnet

Ausstellungsbereich für deutsch-chinesische Kooperationen ziehtAufmerksamkeit auf sichShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Vom 26. bis zum 28. Juli fanddie vom Amt für Wirtschaftsförderung des Bezirkes Bao'an organisierteBao'an Industry Development Expo 2018 statt. Die Veranstaltung wurdeim Kongress- und Ausstellungszentrum Shenzhen sowie an 12 weiterenStandorten in Bao'an abgehalten.Die Themen der Ausstellung lauteten unter anderem "Core of theGreater Bay Area" (etwa: "Das Herzstück der Greater Bay Area"), "TheHighland of Intelligent Innovation" (etwa: "Hochland intelligenterInnovation") sowie "A Shared Home" (etwa: "Gemeinsame Heimat").Insgesamt nahmen 408 führende Unternehmen und High-End-Hersteller ausBao'an an der Veranstaltung teil. Die Besucherzahl belief sich auf230.000. Entscheidend war, dass 31 Verträge für Großprojekte miteinem Gesamtwert von mehr als 76 Milliarden Yuan unterzeichnetwurden. Zu den wichtigsten unterzeichnenden Parteien zählten Apostleaus Silicon Valley, die Firmenzentrale von S.F. Holdings sowie dasUnternehmen Yunzhou. Die Verträge deckten unter anderem die BereicheGesundheit, Internet und intelligente Fertigung ab.Zum ersten Mal widmete die Ausstellung unter dem Namen Sino-GermanCooperation Demonstration deutsch-chinesischen Kooperationen einenseparaten Bereich. Während der letzten Jahre hatte Bao'anPartnerschaften zwischen China und Deutschland gefördert und somitsolide Handelsbeziehungen mit deutschen Unternehmen unterstützt.Verbindungen zwischen Regierung und Unternehmensverbänden nahmenwährend der letzten Jahre zu. 2017 belief sich das Import- undExportvolumen zwischen Bao'an und Deutschland auf mehr als 1,5Milliarden USD.Während der Ausstellung fanden zahlreiche Konferenzen undVeranstaltungen statt wie unter anderem ein Forum zum Thema "Era ofBay Area - Bao'an Industry Transformation and Upgrading Summit"(etwa: "Die Ära der Bay Area - industrieller Wandel und Aufrüstung inBao'an") sowie die "Industry 4.0 Conference on ElectronicsManufacturing" (etwa: "Industrie 4.0 Konferenz zurElektronikherstellung"). Fachleute, Akademiker und Eliten ausbedeutenden Industriezweigen weltweit nahmen an der Veranstaltungteil und trugen mit neuen Ideen zur Industrieentwicklung in Bao'anbei.2018 kennzeichnet den 40. Jahrestag der Reform- undÖffnungspolitik Chinas. In seiner Rolle als Wegbereiter möchte Bao'ansich im Herzen der Greater Bay Area etablieren und in einem solidenGeschäftsumfeld den Umfang ausländischen Kapitals erweitern.Jeder, der nach Shenzhen reist, landet auf dem Shenzhen Bao'anInternational Airport, der als einer der zehn attraktivsten Flughäfender Welt gilt. Der Bezirk Bao'an der Stadt Shenzhen befindet sichinmitten der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Flugzeugestarten und landen in einem Gebiet, das einst als Drehscheibe deralten maritimen Seidenstraße während der Han und Tang Dynastiendiente.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.baoan.gov.cn/jjcj/Links zu beigefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=316905Pressekontakt:Frau LiTel: +86-20-83107576Original-Content von: The Economic Promotion Bureau of Bao'an District, übermittelt durch news aktuell