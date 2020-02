Bonn (ots) - Wahlkampfzeit ist bei phoenix "Testfahrt"-Zeit: Wie vor derThüringer Landtagswahl bittet phoenix-Reporterin Rahel Klein wiederPolitikerinnen und Politiker zur "Testfahrt" - diesmal die Spitzenkandidaten derHamburger Bürgerschaftswahl. Klein serviert ihren prominenten Fahrgästen dabeinicht nur "Saure Würmchen" als Bordverpflegung, sondern auch viele überraschendeund unbequeme Fragen. "Es entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, wenn sichSpitzenpolitiker ohne Berater oder Begleiter zu mir ins Auto setzen und ichihnen alle Fragen stellen kann, die mich wirklich interessieren", sagt dieBonner Journalistin.Eine Änderung gibt es bei der neuen "Testfahrt"-Staffel allerdings: Statt ineinem alten goldfarbenen Volvo 262C Bertone bittet Rahel Klein ihre Fahrgästediesmal auf den Beifahrersitz eines silbernen DeLorean DMC, dem Kult-Auto aus"Zurück in die Zukunft".Ausgestrahlt werden die neuen 15-minütigen "Testfahrt"-Folgen wieder in derReihe #phoenix_freistil, in der phoenix neue Formate mit neuen Protagonistensendet.An spannenden Themen und Fragen mangelt es vor der Hamburger Bürgerschaftswahlam 23. Februar 2020 nicht: Wird die SPD unter Hamburgs Erstem BürgermeisterPeter Tschentscher trotz erwarteter großer Verluste noch mal stärkste Partei?Werden Bündnis90/Die Grünen mit Katharina Fegebank als stärkste Partei dieFührung in einer künftigen grün-roten Koalition übernehmen? Oder müssen diebeiden Koalitionspartner gar die Linken mit ins Boot holen, wenn sie weiterregieren wollen? Und kann die einstige Regierungspartei CDU mit Marcus Weinbergan der Spitze die Verluste der letzten Bürgerschaftswahl wieder wettmachen? Umdiese und viele weitere Fragen geht es in Rahel Kleins "Testfahrten" mit denSpitzenkandidaten.Den Auftakt macht am Montag, 10. Februar 2020, um 23.45 Uhr die Testfahrt mitKatharina Fegebank (B'90/Die Grünen). Alle Folgen sind vorab auch online aufphoenix.de zu sehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4511969OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell