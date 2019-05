Unterföhring (ots) -- Moderator Maik Nöcker und Co-Moderatorin Valentina Maceribegrüßen in der neuen Staffel des halbstündigen Talk-Formats in zehnEpisoden wieder zahlreiche Fußballstars in ihrem Wohnmobil- Rafinha zum Auftakt: Nach der emotionalen Abschieds-PK und vorseinem letzten Bundesliga-Spiel können Fans die private Seite desBrasilianers kennenlernen- Pro Monat erscheint eine neue Episode, Erstausstrahlung ist dannimmer freitags um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD- "Meine 11 - die Playlist der Fußballstars" wird auch im freiempfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de sowie in der SkySport App ausgestrahltAn diesem Freitag geht "Meine 11 - Die Playlist der Fußballstars"in die vierte Staffel. Jeden Monat werden Moderator Maik Nöcker, derdie Sendung auch produziert, und Co-Moderatorin Valentina Macerieinen Fußballstar in ihrem Wohnmobil begrüßen und mit ihm anhandseiner ganz persönlichen Musik-Playlist über Themen abseits desFußballs sprechen, die in gewöhnlichen Interviews nicht zur Sprachekommen.Sky Sport News HD wird jeden Monat eine neue Episode desinnovativen Talk-Formats ausstrahlen, insgesamt zehn Stück. DieErstausstrahlung erfolgt dann immer freitags um 17.30 Uhr im Free-TVauf Sky Sport News HD. Darüber hinaus können Fans auch im freiempfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der SkySport App dabei sein.In der ersten Folge der neuen Staffel an diesem Freitag gibtRafinha sein "Abschiedskonzert". Nach der emotionalen Abschieds-PK indieser Woche und vor seinem letzten Bundesliga-Spiel am Samstagkönnen sich die Fans hier ein Bild der privaten Seite desVerteidigers machen. Der Brasilianer, der insgesamt 13 Jahre in derBundesliga und zuletzt acht Jahre für Bayern München spielte, sprichtbei Maik Nöcker und Valentina Maceri unter anderem über seineFamilie, seine Rolle als Mannschafts-DJ und die mehr oder wenigerausgeprägten tänzerischen Fähigkeiten seiner Mitspieler.Nach der Erstausstrahlung am Freitag um 17.30 Uhr auf Sky SportNews HD wird die Sendung unter anderem am Samstag um 9.30 Uhr und amSonntag um 21.45 Uhr wiederholt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell