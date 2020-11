Raffles Financial schließt mit Raffle Infrastructure Investment eine Joint-Venture-Vereinbarung ab

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Quelle: IRW Press

Singapur, 2. November 2020. Raffles Financial Pte Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (Frankfurt: 4VO) (OTC: RAFFF) („Raffles“, das „Unternehmen“ oder „RF“), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Raffles Infrastructure Investment Pte Ltd. („RII“), einer Tochtergesellschaft der an der Börse Singapur (LUY) notierten Raffles Infrastructure Holdings Limited, eine Joint-Venture-Vereinbarung abgeschlossen hat. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



