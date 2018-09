Raffinierte Betrüger sorgen für einen über 350-prozentigen Anstieg der Callcenter-Angriffe von 2013 bis 2017

Atlanta, GA (ots) - Pindrop, der Pionier für Sicherheit undAuthentifizierung in der Sprachkommunikation, hat heute seinen"Pindrop Voice Intelligence Report 2018"(https://www.pindrop.com/2018-voice-intelligence-report/)veröffentlicht. Wie die Untersuchung zeigt, hat die Zahl derBetrugsdelikte via Telefon stark zugenommen. Die Gesamt-Betrugsrateim Sprachkanal ist von 2016 (ein Betrug pro 937 Anrufe) bis 2017(einer von 638 Anrufen) um 47 Prozent gestiegen. In den letzten vierJahren hat sich die Betrugsrate um mehr als 350 Prozent erhöht, undes gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung.Hinter diesem Anstieg stehen insbesondere zwei Gründe. Erstensträgt die Häufung von Datenlecks zu dem Problem bei, was auch nichtverwundert, da sich die Cyberkriminalität mittlerweile zu einer 1,2Millionen Euro schweren Industrie entwickelt hat. TechCrunchberichtete vor kurzem, dass durch eine Datenpanne bei British AirwaysDetails zu mehr als 380.000 Zahlungskarten kompromittiert wurden; inden USA verfolgte das Identity Theft Resource Centre letztes Jahrnicht weniger als 1.300 Sicherheitsverletzungen. Und zweitens agierendie Betrüger inzwischen äußerst raffiniert und kanalüberschreitend.So könnte ein Betrüger beispielsweise mit Social Engineeringarbeiten, um ein Passwort für ein Konto seines Opfers zurückzusetzen,und die Rücksetzung anschließend für Online-Betrug ausnutzen.Pindrop hat in einer anonymisierten Fortune-500-Kundenumgebungforensische Untersuchungen von Betrügereien über dasSprachdialogsystem (Interactive Voice Response, IVR) sowie denTelefon- und den Online-Kanal durchgeführt. Wie Pindrop® Labs dabeifeststellte, sind verdächtige Aktivitäten im IVR der führendeIndikator für kanalübergreifenden Betrug. Im Durchschnitt mündeteeine verdächtige IVR-Aktivität 15 Tage später in einer versuchtenbetrügerischen Transaktion. Bei mehr als 85 Prozent derbetrügerischen Transaktionen, die ihren Ursprung im IVR hatten, hattePindrop eine Vorlaufzeit von 24 Stunden. Dieser Zeitabstand bei denAktivitäten ist typisch für Betrüger, die das IVR-System nutzen, umListen mit kompromittierten Konten zu überprüfen, die sie im Dark Weberworben haben. Die Absicht dabei kann sein, diese Liste feinabzustimmen und dann wieder zu verkaufen (Konten, bei denen mehrAktivitäten festgestellt wurden, sind im Dark Web begehrter). Sokönnen Cyberkriminelle von Datenpannen profitieren, ohne das Risikoeingehen zu müssen, selbst Betrug zu begehen.Die beliebtesten Ziele der Betrüger: Versicherungen, Banken undEinzelhändlerAnders als bei den Finanzmaklern haben bei denVersicherungsunternehmen die Betrugsdelikte im Sprachkanalaußerordentlich stark zugenommen: von 2016 bis 2017 um 36 Prozent undseit 2015 um 248 Prozent. Gleich an zweiter Stelle kommt derBankensektor mit einem 20-prozentigen Anstieg der Betrugsfälle imJahresvergleich und erstaunlichen 269 Prozent Steigerung in denletzten vier Jahren. Und dicht dahinter folgt der Einzelhandel, dermit einer Zunahme von 15 Prozent beziehungsweise 134 Prozent imselben Vier-Jahres-Zeitraum Platz 3 belegt.Im Juni dieses Jahres hatte Pindrop berichtet, dass sich dieNutzung von Sprachtechnologien in den Unternehmen in den nächsten 12Monaten verdreifachen wird. Allerdings dürfte die Revolution des"Internets der Ohren" zugleich auch die größte Bedrohung für dieSicherheit der Marken werden. Wie der "Pindrop Voice IntelligenceReport 2018" zeigt, ist die synthetische Stimme wohl eine derspannendsten Technologien, potenziell aber auch eine derbeängstigendsten, was die Datensicherheit der Konsumenten anbelangt.Unternehmen setzen bereits maschinelles Lernen für Geräte-,Verhaltens- und Stimmabgleiche ein. Doch die Betrüger bleiben ihneneine Nasenlänge voraus: Mithilfe von maschinellem Lernen schaffen siesynthetische Stimmen, fälschen Rufnummernanzeigen und tätigenautomatisierte Anrufe. Auf diese Weise können sie Massenangriffedurchführen und sich durch das Sprachdialogsystem eines Unternehmenshindurcharbeiten, um gestohlene Kontodaten zu überprüfen.Um mehr über die Authentifizierungslösungen von Pindrop zuerfahren, besuchen Sie bittehttps://www.pindrop.com/technologies/deep-voice/Pressekontakt:Kafka KommunikationSusanne SothmannTel. 0049 89 747470580ssothmann@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Pindrop, übermittelt durch news aktuell