Rafael-Aktien: Warum stürzen sie heute ab?

Überblick(NYSE:RFL)gab bekannt, dass die Phase-3-Studie AVENGER 500 für CPI-613 (Devimistat) ihren primären Endpunkt einer signifikanten Verbesserung des Gesamtüberlebens bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht erreicht hat. Die Daten von 528 Patienten zeigten ein medianes Gesamtüberleben von 11,1 Monaten in der Behandlungsgruppe, verglichen mit 11,7 Monaten in der Kontrollgruppe.