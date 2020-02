Raf Simons wird Co-Chefdesigner bei Prada

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

BERLIN/MAILAND (dpa-AFX) - Der belgische Stardesigner Raf Simons wird Co-Chefdesigner bei dem italienischen Moderiesen Prada.



"Die Partnerschaft, die alle kreativen Facetten des Prada-Labels umfasst, ist aus tiefem gegenseitigem Respekt und einem offenen Gespräch geboren worden", teilte das Modehaus am Sonntag mit. Simons soll gemeinsam mit Chefdesignerin Miuccia Prada Entscheidungen treffen. Seinen ersten Arbeitstag hat der 52-Jährige demnach am 2. April. Die erste gemeinsame Kollektion soll im September 2020 bei der Fashion Week in Mailand gezeigt werden.

Simons hatte zunächst sein eigenes Modelabel gestartet und dann einige Jahre für Dior gearbeitet. Dort wurde er im Juli 2016 von Maria Grazia Chiuri ersetzt, die zuvor bei Valentino gewesen war. Im Monat darauf übernahm er die Federführung bei Calvin Klein. 2018 verließ er das Label./fdu/DP/men