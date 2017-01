Räum- und Streufahrzeuge nicht überholen / ADAC-Tipps zum richtigen Umgang mit dem Winterdienst

München (ots) - Wer bei Eis und Schnee die meist langsamen Räum-und Streufahrzeuge überholt, riskiert einen Verkehrsunfall. Der ADACrät dringend von solchen Manövern ab - denn vor Räum- undStreufahrzeugen ist die Fahrbahn häufig gefährlich glatt.Ein Winterdienstfahrzeug im Einsatz zu überholen, bringt meistkeinen Zeitvorsprung. Vor dem Schneepflug fährt man auf ungeräumterFahrbahn und muss das Tempo wieder drosseln. Oft fahren mehrereRäumfahrzeuge auf Autobahnen versetzt. Dabei bewegt sich dasvorausfahrende Räumfahrzeug auf der Überholspur in geringem Abstandzu den nachfolgenden Winterdiensten.Grundsätzlich sollten Autofahrer Platz machen, zurückhaltendfahren und auf keinen Fall durch riskantes Überholen die Arbeit derSchneepflüge behindern. Wer zu nah auffährt, muss mit einer Mischungaus Salz und Schnee rechnen, was die Windschutzscheibe verschmierenund die Sicht beeinträchtigen kann. Die Faustformel für denSicherheitsabstand lautet: mindestens halber Tacho.Einem entgegenkommenden Räumfahrzeug sollten Autofahrerausreichend Platz lassen. Denn nicht jeder weiß, dass dieSchneeschaufel deutlich breiter ist als das Fahrzeug selbst.Nicht alle Straßen können zu jeder Zeit geräumt und gestreut sein.Autofahrer haben keinen Rechtsanspruch auf freie Fahrbahnen undmüssen ihre Fahrweise und Geschwindigkeit den Witterungsbedingungenanpassen. Glatt wird es übrigens nicht erst bei null Grad. Bereitsbei zwei, drei Grad Celsius kann es auf den Straßen gefährlichrutschig werden, vor allem in Waldschneisen und auf Brücken.Diese Presseinformation und ein Foto finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationKatrin Müllenbach-SchlimmeTel.: +49(0)89/7676-2956E-Mail: katrin.muellenbach-schlimme@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell