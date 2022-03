Rätsel: Anderes Wort für Discount mit 10 Buchstaben bei Aktien

Lass uns ein Rätsel machen: Gesucht wird ein Wort für Discount mit zehn Buchstaben. Thematisch geht es um Aktien und die Börse. Oder um das erfolgreiche Investieren. Hast du irgendeine Idee?

Schnäppchen passt jedenfalls nicht. Das Wort hat elf Buchstaben. Aber das würde auch nicht passen. Ob unser heutiges Wort in diese Richtung passt, ist eine andere Frage. Aber es ist eines, das wir im Moment sehr häufig lesen und zumindest für langfristig orientierte Investoren diese Bedeutung besitzt. Bedenke, es geht um einen Discount für Investoren, die über Jahre und Jahrzehnte investieren wollen.

Das andere Wort für Discount, das wir suchen …

Das Wort, das wir heute suchen und das wir zwar nicht synonym, aber in einer ähnlichen Intention verwenden können, ist Nervosität. Es heißt des Öfteren, dass die Nervosität der Marktteilnehmer derzeit hoch sei. Stets verwendet in einem kurzfristig orientierten Sinne. Oder eben mit Blick auf das Makro-Marktgeschehen.

Der Krieg in der Ukraine, Inflation und die Zinspolitik ist ein Dreiklang, der im Moment für reichlich Nervosität und in der Folge für so manchen Discount sorgt. Wobei die Unsicherheit vor allem eines ist: ein kurzfristiges Element, das zu Volatilität führt. Für einige Marktteilnehmer gibt es, warum auch immer, kaum etwas Schlimmeres, als nicht zu wissen, wie die nächsten drei bis fünf Wochen weitergehen. Wobei man das eigentlich nie so richtig weiß.

Nervosität können wir synonym für einen Discount verwenden, weil diese Reaktion etwas sehr Wichtiges ausblendet. Nämlich das Unternehmen selbst und die jeweiligen Aussichten. Egal ob Dividendenaktien oder Wachstumsaktien: Es gibt wirklich viele Unternehmen, die kaum einen Bezug zur Ukraine haben oder sehr sensibel auf die Inflation und die Zinsen reagieren. Für sie ist eigentlich Business-as-Usual. Und trotzdem korrigieren die Aktien der jeweiligen Unternehmen, was uns eine günstige Gelegenheit eröffnet. Wie gesagt: Wenn wir langfristig orientiert investieren.

Nervosität ist daher der Fokus auf kurzfristige Dinge, die die Märkte belasten, aber nicht auf das Unternehmen und die Chance. Deshalb ist es mein Wort mit zehn Buchstaben, das wir eigentlich sinngemäß für einen Discount verwenden können.

Die Nervosität ist überall!

Trotzdem ist die Nervosität derzeit überall. Aufgabe Foolisher Investoren ist es nun, die Chancen selektiv zu ergreifen, bei denen der breite Markt deutlich übertreibt und wo sich klare Chancen aufdrängen. Günstige Chancen gibt es zur Genüge und Discounts sind überall ersichtlich. Die eigentliche Schwierigkeit ist es daher, wirklich die besten Entscheidungen für die kommenden Jahre, vielleicht Jahrzehnte zu treffen.

Doch bloß nicht nervös werden. Das macht schon der Markt für dich.

