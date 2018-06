Radsportklassiker ,Rund um Köln' startet zum 8. Mal mit Unterstützung von SKODA (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Als offizieller Partner stellt SKODA 27 Fahrzeuge fürOrganisation und Rennleitung zur Verfügung- SKODA ist Namensgeber des Jedermann-Rennens SKODA Velodom- Veloteam der tschechischen Traditionsmarke umfasst in derDomstadt rund 120 Hobbyathleten- Roadshow am Rhein präsentiert neue SKODA Modelle hautnah- Auf www.welovecycling.com verlost die Marke Startplätze fürkommende Radsport-HighlightsDer Radsportklassiker ,Rund um Köln' steht vor der Tür. Am 10.Juni kämpfen rund 150 Profis in 21 Teams um den Sieg beim Eliterennenin und um die Domstadt. SKODA unterstützt die Veranstaltung zumachten Mal als Fahrzeugpartner und stellt 27 Organisations- undBegleitautos bereit. Gleichzeitig tritt die tschechischeTraditionsmarke als Namensgeber des Jedermann-Rennens SKODA Velodomauf. Bei den Distanzen über wahlweise 68 oder 123 Kilometer tretenauch circa 120 Hobbyfahrer für das SKODA Veloteam in die Pedale.Auf 207,7 Kilometern fährt das Elitefeld vom Startpunkt amHarry-Blum-Platz - unmittelbar an den imposanten Kölner Kranhäuserngelegen - unter anderem über Wipperfürth, Lindlar und BergischGladbach quer durchs Rheinland. Dabei müssen die Profis zahlreicheanspruchsvolle Streckenabschnitte meistern wie zum Beispiel dieberüchtigte steile Auffahrt zum Schloss Bensberg. Der neutralisierteStart der Achterbahnfahrt durchs Bergische Land findet um 10:35 Uhrstatt. Nach einem abschließenden Zielrundkurs wird der Sieger gegen15:38 Uhr erwartet. Erstmals 1908 ausgetragen, gilt ,Rund um Köln'als das älteste noch existierende deutsche Straßenrennen.SKODA unterstützt den Radsportklassiker zum achten Mal - die fürOrganisation und Rennleitung bereitgestellte Fahrzeugflotte umfasstin diesem Jahr 27 Fahrzeuge. Im Einsatz sind die SUV-Modelle KODIAQund KAROQ, der Bestseller OCTAVIA COMBI sowie das Topmodell SUPERBCOMBI. Sie überzeugen alle mit den bewährten Qualitäten von SKODA:großes Platzangebot, viel Stauraum und moderneKonnektivitätslösungen. Sicherheitsfeatures wie derFrontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion undPersonenerkennung tragen ihren Teil dazu bei, dass die Offiziellenohne Zwischenfälle das Ziel erreichen.Mit SKODA ein Teil des Veloteams werdenNeben der Elite reisen rund 4.000 Hobbyathleten nach Köln, diesich beim Jedermann-Rennen SKODA Velodom beweisen möchten. DieJedermänner und -frauen können dabei entscheiden, ob sie auf der68-Kilometer-Strecke antreten oder die Distanz von 123 Kilometernwählen. Die Fahrer der 123-Kilometer-Tour starten am Sonntag um 9:30Uhr in der Bayenstraße am Rheinauhafen. Ab 11 Uhr tritt das Pelotonder kürzeren Etappe in die Pedale. Mit dabei sind auch rund 120Radsportbegeisterte als Teil des SKODA Veloteams.Interessierte Hobbyfahrer, die selbst einmal für das SKODAVeloteams starten wollen, können sich auf www.welovecycling.combewerben. Startplätze sind noch für folgende Radsport-Eventsverfügbar: SKODA Velorace Dresden, EuroEyes Cyclassics Hamburg,Jedermann Tour Stuttgart und Sparkassen Münsterland Giro. Mitgliederdes SKODA Veloteams erhalten ein Radsporttrikot von SKODA undprofitieren zudem von speziellen VIP-Services. Dazu zählen dieprofessionelle Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massagesowie der Zugang zum SKODA VIP-Bereich.Während die Begleitfahrzeuge auf der Strecke unterwegs sind,präsentiert SKODA weitere Modelle prominent im modernen Ambiente desRheinauhafens auf der Roadshow-Bühne, die den Besuchern mit Aktionenwie Gewinnspielen beste Unterhaltung bietet. Im Mittelpunkt stehtdabei eine rote SUPERB-Limousine im auffallenden Tour deFrance-Branding.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 123 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der SKODASponsoringstrategie. Das tschechische Unternehmen engagiert sich aufvielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France undder Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt der Autoherstellerweitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale undinternationale Breitensport-Veranstaltungen. Ferner zählen Fahrräderund entsprechende Accessoires zum erweiterten SKODA Produktangebot.Kommende SKODA Radsporttermine 2018:29. Juni bis 1. Juli: Deutsche Meisterschaften im Straßenradsport,Einhausen12. August: SKODA Velorace Dresden19. August: EuroEyes Cyclassics Hamburg26. August: Jedermann Tour Stuttgart3. Oktober: Sparkassen Münsterland Giro