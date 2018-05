Radsport-Highlight: SKODA ist Hauptsponsor und Fahrzeugpartner des Velothon Berlin (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Zweitgrößtes Jedermann-Radrennen Deutschlands lockt rund 10.000Hobbyathleten und 300.000 Zuschauer in die Hauptstadt- SKODA stellt 25 Fahrzeuge für Rennleitung und Organisation zurVerfügung- Brillante Begleiter: SKODA KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA COMBI undSUPERB COMBI überzeugen mit Top-Funktionalität, üppigemRaumangebot und vorbildlichem Komfort- Beste Unterhaltung: SKODA Roadshow zeigt ,Red Car' der Tour deFrance sowie die aktuelle Modellpalette und bietet die Chanceauf attraktive Gewinne- Starke Truppe: Für das SKODA Veloteam treten rund 450 Teilnehmerin die Pedale- Verlosung: SKODA vergibt auf www.welovecycling.de regelmäßigStartplätze für das SKODA VeloteamSKODA ist offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner desVelothon Berlin. Beim zweitgrößten Jedermann-Radrennen Deutschlandsverwandeln rund 10.000 ambitionierte Hobbyathleten dieSpree-Metropole am kommenden Wochenende in ein Radsportmekka. SKODAstellt den Veranstaltern 25 Begleitfahrzeuge zur Verfügung, darunterdie beiden SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sowie SKODA SUPERB COMBI undOCTAVIA COMBI. Darüber hinaus schickt die tschechischeTraditionsmarke ihre eigene Jedermann-Mannschaft an den Start: Fürdas SKODA Veloteam treten rund 450 Teilnehmer in die Pedale. Bei derSKODA Roadshow dürfen sich die Zuschauer auf kurzweilige Unterhaltungfreuen und können die Modelle der Marke hautnah erleben.Der Velothon Berlin richtet sich an Hobbyathleten jeden Alters undjeder Ambition. In diesem Jahr können die Jedermänner und -frauenzwischen drei Strecken über 60, 100 und 160 Kilometer wählen. Dabeipassieren die Pedaleure zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt- vom Potsdamer Platz über Tempelhof und das Regierungsviertel bishin zur Siegessäule. Der Start erfolgt jeweils auf der PotsdamerStraße, Ecke Ben-Gurion-Straße. Als Erste gehen ab 7.30 Uhr dieTeilnehmer über die 60- und 160-Kilometer-Distanz auf die Piste. Das100-Kilometer-Feld macht sich um 10.30 Uhr auf die Reise. Auf derZielgeraden erwartet alle 'Finisher' vor der Kulisse desBrandenburger Tors zum Abschluss ein besonderes Highlight. DieVeranstalter rechnen wie in den Vorjahren mit rund 300.000Zuschauern, die die Radsportler unterwegs anfeuern und damit zureinzigartigen Atmosphäre dieser Veranstaltung beitragen.Mittendrin: das SKODA Veloteam. Wie bei zahlreichen weiterenJedermann-Rennen in ganz Deutschland schickt die Marke auch in Berlinihre eigene Mannschaft an den Start. Die rund 450 Hobbysportlerprofitieren unter anderem von professioneller Betreuung inklusiveMechanikerservice und Massage. Überdies erhalten sie Zugang zum SKODAVIP-Bereich und ein Trikot in Grün und Schwarz. Die begehrten Plätzeverlost die Marke regelmäßig auf www.welovecycling.de. Hier könnensich Radsportler für den SKODA Velodom Köln (10. Juni), das SKODAVelorace Dresden (12. August), die EuroEyes Cyclassics Hamburg (19.August), die Jedermann Tour Stuttgart (26. August) sowie denMünsterland Giro (3.10.2018) um einen Startplatz im SKODA Veloteambewerben.SKODA unterstützt den Velothon Berlin bereits seit der Premiere2008. In diesem Jahr stellt das Unternehmen insgesamt 25 Fahrzeugefür Organisation und Rennleitung zur Verfügung. Neben SKODA KAROQ undKODIAQ umfasst die Flotte auch die Modelle OCTAVIA COMBI und SUPERBCOMBI. Die beiden SUV, der kompakte Besteller sowie das Flaggschiffder Marke fahren mit ihrem dynamisch-eleganten Design insRampenlicht. Wie alle Modelle der Marke überzeugen sie darüber hinausmit durchdachter Funktionalität, vielen praktischen ,SimplyClever'-Details sowie moderner Sicherheits- und Komforttechnik.Unterwegs profitieren die Organisatoren zudem vom großzügigenPlatzangebot.SKODA Roadshow: ,Red Car' der Tour de France, Gewinnspiele undmehrAuch abseits der Strecke dürfen sich Zuschauer und Fans auf besteUnterhaltung freuen. In der Straße des 17. Juni auf Höhe desSowjetischen Ehrenmals lockt die SKODA Roadshow mit zahlreichenAttraktionen. Hier können Besucher die aktuellen Modelle der Markemit dem geflügelten Pfeil im Logo hautnah erleben und mit etwas Glückattraktive Gewinne mit nach Hause nehmen. Ein weiteres Highlight fürRadsportfans ist das 'Red Car' der Tour de France, das ebenfalls vorOrt zu sehen sein wird. Der rote SKODA SUPERB dient Tour-DirektorChristian Prudhomme während des wohl härtesten Radrennens der Weltals rollende Kommandozentrale.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 123 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der SKODASponsoringstrategie. Das tschechische Unternehmen engagiert sich aufvielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France undder Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt der Autoherstellerweitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale undinternationale Breitensport-Veranstaltungen. 