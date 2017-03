Hamburg (ots) - Radost Bokel (41) und ihr kleiner Sohn Tyler (7)wurden in einem hessischen Supermarkt rassistisch beleidigt. Nach derabscheulichen Attacke wehrt sich die Schauspielerin nun in CLOSER(EVT 23.3.)."Dass Tyler etwas von seinem Nougatcroissant nascht und wir esnachher an der Kasse bezahlen, ist bei uns schon Tradition. ImSupermarkt kennen sie uns, da hat sich noch nie jemand aufgeregt",schildert Radost Bokel die völlig harmlose Ausgangssituation, diewenig später eskalierte. Der Siebenjährige wurde von einer anderenKundin scharf ermahnt. Er solle sein Essen später bloß bezahlen,schimpfte die Frau. Nicht alles in Deutschland sei umsonst. Es kam zueinem Wortgefecht, das damit endete, dass die Kundin Bokel als"Kanakenschlampe" beschimpfte und ihr den Hitlergruß zeigte bevor siefloh.Ihr dunkelhäutiger Sohn sei schon mehrfach mit rassistischenÄußerungen konfrontiert worden. "Das passiert uns hier und da leiderimmer mal wieder. Mich persönlich trifft man damit gar nicht, aberwenn es gegen meinen lieben und höflichen Sohn geht, dann tut mir dasschon weh", so die Hessin mit bulgarischen Wurzeln. Vor allem inletzter Zeit habe sie das Gefühl, dass wieder ein "Rechtsruck" durchDeutschland gehe.Radost trifft verstärkt Vorkehrungen: "Oftmals ist meine Mamadabei. Die ist noch tougher als ich und weiß sich zu behaupten."Zudem trainiert Tyler bereits Judo, um sich im Ernstfall verteidigenzu können. "Dennoch hoffe ich, dass sich die politisch aufgeheizteStimmung im Land bald wieder legt - und Tyler Judo ausschließlich fürsportliche Aktivitäten nutzen muss."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 13/2017, EVT 22.03.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell