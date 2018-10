Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Radon - radioaktives Edelgas in Schulen und KindergärtenIn Heidenheimer Schulen wird die Konzentration von Radon gemessen,wie andernorts im Land auch. Das radioaktive Edelgas kommt natürlichin der Umgebung vor. Radon gilt nach dem Rauchen als zweithäufigsteUrsache für Lungenkrebs. Nach dem neuen Strahlenschutzgesetz, das2019 in Kraft tritt, müssen Arbeitsplätze mit erhöhten Radonwertensaniert werden. Doch in Wohnungen gelten die neuen Richtwerte nicht.Arbeiten bis zum Umfallen - müssen Überstunden und Stress sein?Die Polizei im Land ächzt unter 162 000 Überstunden, in denPflegeberufen ist die Grenze des Belastbaren längst erreicht. Mehrals 50 Überstunden hat ein Arbeitnehmer im Schnitt im Jahr 2017angehäuft. Deutschlandweit sind es mehr als zwei Milliarden.Termindruck und zunehmende technologische Komplexität verursachenhäufig hohen Stress. Ließe sich Arbeit anders organisieren? Gast imStudio ist Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- undBerufsforschung in Nürnberg.Vor Ort bei "Schaffern"Vor-Ort-Reporterin Alexandra Gondorf recherchiert, warumArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viel arbeiten und welche Folgenes hat. In Gesprächen mit Architekten, Krankenpflegern und Polizistengeht es um Selbstverwirklichung, aber auch um Selbst- oder garFremdausbeutung durch Vorgesetzte. Ausbeutung kann im schlimmstenFall eine Gefahr für die Gesundheit werden, bestätigt ein Psychologe.Wild, wilder, Wasen!Der 200ste Geburtstag des Cannstatter Volksfests in Stuttgart wirdausgelassen gefeiert. Mit entsprechenden Hinterlassenschaften derPartygäste. Reinigungskräfte, Zugführer und Sicherheitspersonal sindim Dauereinsatz. Auch die Polizei auf der Wasenwache hat viel mitdenjenigen zu tun, die sich nicht an Regeln halten.Eschenbach in AngstEin 2200-Seelen-Dorf am Fuße der Schwäbischen Alb sorgt sich umdie Gesundheit seiner Kinder. In Eschenbach sind in nur wenigenJahren vier Kinder an Krebs erkrankt. Das ist statistisch auffällig.Besorgte Bürgerinnen und Bürger befürchten, dass die Krankheitsfällemit einer nahe gelegenen Müllverbrennungsanlage zusammenhängen. DieGesundheitsbehörden versuchen zu beruhigen und prüfen möglicheUrsachen für die erhöhte Krebserkrankungsrate.Dieseldrama - ein RückblickDiese Woche fand erneut ein Dieselgipfel statt, bei dem es um dasSchicksal von Dieselfahrzeugen und die Folgen für deren Besitzerging. Eine gute Gelegenheit, um auf die seit drei Jahren andauerndeDiskussionen zurückzublicken."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell