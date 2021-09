Radkl: Milliardär-Investor Steven Cohen vertieft Kryptowährungs-Wette!

Der milliardenschwere Investor Steven Cohen hat sich bereit erklärt, in Radkl zu investieren, ein Unternehmen für den quantitativen Handel mit Kryptowährungen, das von Partnern des in New York ansässigen Unternehmens GTS gegründet wurde, einem Hochgeschwindigkeitshändler für Aktien und Optionen.

Was geschah

Es wird erwartet, dass Cohen Radkl finanziell unterstützt, aber nicht in das Tagesgeschäft des Unternehmens involviert sein wird, so GTS in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung