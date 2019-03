Radioreichweite: 100.000 Hörer mehr für WDR 4

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk erreicht mit seinen Radioprogrammen 50,5Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen - und liefert damit fürjeden Zweiten ein attraktives Angebot. Montags bis freitags schalten7,68 Millionen Menschen ab 14 Jahren eine Radiowelle des WDR ein.Valerie Weber, Hörfunkdirektorin des WDR: "Wir freuen uns besondersmit dem Team und dem Zwei-Millionen-Publikum von WDR 4 über dieherausragenden Zuwächse von 100.000 Hörern am Tag. Genauso freuen wiruns auf die Rückmeldungen aus dem WDR 2 Publikum, wie wir gemeinsamNRWs größten Familiensender noch verbessern können."15,1 Prozent der Menschen in NRW schalten jeden Tag die Oldie- undHeimatwelle WDR 4 ein. Das entspricht einem Zuwachs von 100.000Hörern. Weiter auf Kurs sind auch die europäische Kulturwelle Cosmound das klassische Kulturangebot WDR 3. 1LIVE konnte trotz desschwierigen Markts im jungen Segment weiter zulegen.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Für uns sind die aktuellen Zahlen immerwieder ein Beleg dafür, wie sehr der WDR im Leben der Menschen in NRWverankert ist. Genau dafür sind wir da: Wir wollen den Alltag derMenschen jeden Tag aufs Neue bereichern - und zwar auf möglichstvielen Wegen. Das Radio spielt dabei eine herausragende Rolle, aberauch unsere digitalen Ausspielwege - von Podcasts bis zur Audiothek -gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung."So hat 1LIVE, die junge Welle des WDR, zusätzlich zu den rund 3Millionen Radiohörern inzwischen jeden Tag mehr als 1,4 MillionenKontakte im Netz.Valerie Weber: "Unser Ziel ist es, Jahr für Jahr den Menschen inNordrhein-Westfalen mit unserer Radioflotte ein möglichstvielschichtiges und bereicherndes Programmangebot zu machen: vonCOSMO, unserer jungen europäischen Kulturwelle, demKinderradio-Angebot des Westdeutschen Rundfunks, über dasInformations-Schwergewicht WDR 5 und der klassischen Kulturwelle WDR3, bis hin zu unseren jungen Angeboten 1LIVE und 1LIVE diGGi sowiedem Familienprogramm WDR 2 und dem Programm für Oldie- undHeimat-Freunde bei WDR 4 - ob online oder klassisch im Radio."ma Audio 2019 I: Tagesreichweite Mo-Fr, NRW(Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Mio.)ma Audio 19/I ma Audio 18/II Differenz1LIVE 2,97 2,97 0WDR 2 3,36 3,56 -0,20WDR 3 0,37 0,36 +0,01WDR 4 2,29 2,19 +0,10WDR 5 0,82 0,89 -0,07Cosmo 0,09 0,09 0WDR gesamt 7,68 7,92 -0,24radio NRW 31,5 4,92 -0,13Radio gesamt 74,1 11,64 -0,38ma Audio 2019 I: Tagesreichweite Mo-Fr, BRD(Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Mio.)ma Audio 19/I ma Audio 18/II Differenz1LIVE 3,43 3,45 -0,02WDR 2 3,63 3,74 -0,11WDR 3 0,40 0,38 +0,02WDR 4 2,36 2,27 +0,09WDR 5 0,86 0,92 -0,06Cosmo 0,13 0,14 -0,01WDR gesamt 8,51 8,70 -0,19radio NRW 4,86 4,99 -0,13Radio gesamt 54,25 54,64 -0,39Die ma Audio findet unter dem Dach der ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse (agma) statt, an der die öffentlich-rechtlichen sowieprivat-rechtlichen Hörfunkanbieter über ihre Werbevermarkter sowieauch die werbetreibende Wirtschaft beteiligt sind.Als Konvergenzwährung dient die ma Audio dazu, neben dentraditionellen terrestrischen Radiovertriebswegen auch dieWebradio-Nutzung sowie die Online-Audio-Nutzung mit abzubilden. DieErgebnisse der ma Audio werden zweimal im Jahr veröffentlicht, imFrühjahr und im Sommer.Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Deutsch sprechendeBevölkerung ab 14 Jahren (BRD: 70,45 Mio.; NRW 15,24 Mio.).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationPressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell