Radioprogramme des SWR weiterhin führend im Südwesten (FOTO)

Baden-Baden, Mainz, Stuttgart (ots) -SWR3 ist mit 3,92 Millionen Hörern bundesweit die Nummer eins /7,59 Millionen Menschen im Sendegebiet hören die Radioprogramme desSWRBaden-Baden, Mainz, Stuttgart. Die Radioprogramme desSüdwestrundfunks (SWR) sind weiterhin die meistgehörten inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländernschalten von Montag bis Freitag täglich 6,54 Millionen Menschen einRadioprogramm des SWR ein. Bundesweit sind es 7,59 MillionenHörerinnen und Hörer. Das belegt die heute (8. März 2017)veröffentlichte Media-Analyse "ma 2017 Radio I".SWR Intendant Peter Boudgoust: "Niemand killt den Radio-Star - dasRadio ist und bleibt der Alltagsbegleiter schlechthin. Der SWR machtRadio mit Leidenschaft und Herzblut, und das hört man. Und man siehtes an den hervorragenden Ergebnissen dieser MA."SWR1 Baden-Württemberg hören im Land täglich 1,26 MillionenMenschen. Bundesweit erreicht SWR1 Baden-Württemberg 1,36 MillionenHörer.SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich 440.000 Hörerinnen und Hörerin Rheinland-Pfalz. Im Bundesgebiet hören 570.000 Menschen dasProgramm.SWR2 erreicht täglich 270.000 Hörerinnen und Hörer inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bundesweit schalten 300.000Menschen das Kulturprogramm ein.3,32 Millionen Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz schalten täglich SWR3 ein. Im Bundesgebiet erreichtdas Programm 3,92 Millionen Menschen, damit ist SWR3 das meistgehörteRadioprogramm Deutschlands.SWR4 Baden-Württemberg hören täglich 1,31 Millionen Menschen imLand und bleibt somit das meistgehörte Landesprogramm inBaden-Württemberg. Bundesweit hat SWR4 Baden-Württemberg 1,46Millionen Hörerinnen und Hörer.SWR4 Rheinland-Pfalz wird täglich von 490.000 Menschen inRheinland-Pfalz eingeschaltet. Das Radioprogramm erreichtdeutschlandweit 650.000 Menschen.DASDING/UnserDing hören in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalztäglich 410.000. Bundesweit hat das Jugendprogramm täglich 540.000Hörerinnen und Hörer.