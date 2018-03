Radioprogramme des SWR die meistgehörten im Südwesten 6,08 Millionen Menschen im Sendegebiet hören die Radioprogramme des SWR (FOTO)

Stuttgart (ots) -Baden-Baden, Mainz, Stuttgart. Die Radioprogramme desSüdwestrundfunks (SWR) sind weiterhin führend in Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern schalten von Montag bisFreitag täglich 6,08 Millionen Menschen ein Radioprogramm des SWRein. Bundesweit sind es 7,13 Millionen Hörerinnen und Hörer. Dasbelegt die heute (28. März 2018) veröffentlichte Media-Analyse "ma2018 Audio I".SWR Intendant Peter Boudgoust: "Die SWR Hörfunkprogramme sind undbleiben Teil des Alltags von Millionen Menschen im Südwesten. Siewachen mit uns auf, fahren mit uns zur Schule, zur Arbeit oder in dieUni und beenden mit uns den Tag. Und das Schöne ist: Jeder wird beiuns fündig. Egal, ob jung oder alt, informationshungrig,kulturbegeistert oder auf der Suche nach Entspannung - und das kommtan!"SWR1 Baden-Württemberg hören im Land täglich 1,34 MillionenMenschen. SWR1 Baden-Württemberg ist damit das meistgehörteLandesprogramm im Land. Bundesweit erreicht SWR1 Baden-Württemberg1,44 Millionen Hörer.SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich 500.000 Hörerinnen und Hörerin Rheinland-Pfalz. Im Bundesgebiet hören 680.000 Menschen dasProgramm.SWR2 erreicht täglich 270.000 Hörerinnen und Hörer inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Kulturprogramm schaltenbundesweit 310.000 Menschen ein.2,94 Millionen Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz schalten täglich SWR3 ein. Im Bundesgebiet erreichtdas Programm 3,55 Millionen Menschen.SWR4 Baden-Württemberg hören täglich 1,25 Millionen Menschen imLand. Bundesweit hat SWR4 Baden-Württemberg 1,36 Millionen Hörerinnenund Hörer.SWR4 Rheinland-Pfalz wird täglich von 440.000 Menschen inRheinland-Pfalz eingeschaltet. Das Radioprogramm erreichtdeutschlandweit 590.000 Menschen.DASDING/UnserDing hören in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalztäglich 420.000. Bundesweit hat das Jugendprogramm täglich 550.000Hörerinnen und Hörer.Für die ma 2018 Audio I befragte die ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse e. V. (agma) die deutschsprachige Bevölkerung ab 14Jahren.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@swr.de, oder HeikeRossel, Tel. 0711 929 11030, heike.rossel@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell