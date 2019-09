Radiopreise für NDR Info und N-JOY

Hamburg (ots) - Bei der Gala zum Deutschen Radiopreis 2019 amMittwoch, 25. September, haben die Laudatorinnen und Laudatorengleich zweimal Radiomacher des NDR auf die Bühne gebeten: HolgerSenzel von NDR Info wurde in der Kategorie Beste Reportage für "UnterSchlamm begraben - Spurensuch in Petobo" ausgezeichnet. Der DeutscheRadiopreis für die beste Morgensendung ging an Andreas Kuhlage undJens Hardeland von N-JOY - beide wurden bereits 2015 mit einemRadiopreis ausgezeichnet.Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hatte diePreisträgerinnen und Preisträger ausgewählt. 68 öffentlich-rechtlicheund private Radiosender in ganz Deutschland übertrugen diePreisverleihung live, außerdem lief sie als Stream im Internet. ImNDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebenso in weiterenDritten Programmen der ARD.NDR Intendant Lutz Marmor: "Der Deutsche Radiopreis rückt einmalim Jahr die Kreativen hinter dem Mikrofon ins Rampenlicht - und dasnun schon zum zehnten Mal. Das gelungene Jubiläum in derElbphilharmonie hat beeindruckend die große Vielfalt und Kreativitätder deutschen Radiolandschaft präsentiert. Ganz besonders freue ichmich über zwei Preise für den NDR - die Kollegen haben das wirklichverdient! Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern!"Aus den Begründungen der Jury des Grimme-Instituts:Beste Reportage (Holger Senzel | NDR Info): Die Stärke dieserReportage ist Holger Senzels ruhige, eindringliche Art derBeschreibung. Der ARD-Hörfunkkorrespondent steht mitten imKatastrophengebiet und schildert, wie Wasser und Schlamm Häuserzerstört und Existenzen vernichtet haben. Er veranschaulicht das Leidder Menschen, ohne es explizit benennen zu müssen. Seine Eindrückelassen den Hörer mitfühlen - auch über die Reportage hinaus.Beste Morgensendung (Andreas Kuhlage und Jens Hardeland | N-JOY):"N-JOY gelingt es mit seiner Morgensendung seit vielen Jahren einhörenswertes Premium-Produkt abzuliefern. Das alleine verdient großenRespekt. Andreas Kuhlage und Jens Hardeland spielen sich die Bällewie selbstverständlich zu, geben einander Raum, auch das will gelerntsein. Sich nicht allzu ernst nehmen, jedoch ernsthaft bei politischenThemen Haltung zeigen, mit immer neuen Ideen zu glänzen und dazu nochmusikalisch zu begeistern, all das schafft eine nachhaltigeKundenbindung. Chapeau N-JOY, da kommt Freude auf, nicht nur bei derJury!"Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkNDR Presse und InformationBettina BrinkerTelefon: 040 / 4156 - 2302Fax: 040 / 4156 - 2199Mail:b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell