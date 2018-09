Radiopreise für NDR Info, N-JOY und NDR Kultur

Hamburg (ots) - Bei der Gala zum Deutschen Radiopreis 2018 amDonnerstag, 6. September, haben die Laudatorinnen und Laudatorengleich dreimal Radiomacher des NDR auf die Bühne gebeten: NDR Infoist Sieger in der Kategorie Beste Reportage für "Paradise Papers" vonBenedikt Strunz und Philipp Eckstein. Der Deutsche Radiopreis für diebeste Innovation ging an Norbert Grundei und Mirko Marquardt vonN-JOY für "Das N-JOY Night Lab". Als bester Moderator wurde PhilippSchmid von NDR Kultur ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury desGrimme-Instituts hatte die Preisträger ausgewählt. 69öffentlich-rechtliche und private Radiosender in ganz Deutschlandübertrugen die Preisverleihung live, außerdem lief sie als Stream imInternet. Im NDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebensoin weiteren Dritten Programmen der ARD.NDR Intendant Lutz Marmor: "Das war eine beeindruckendeLeistungsschau für das Radio. Der Deutsche Radiopreis verleiht allen,die für dieses Medium arbeiten, einmal im Jahr die öffentlicheAufmerksamkeit, die sie verdienen. Die Botschaft des Abends: Radioist nah am Puls der Zeit, informiert mit eigenen Recherchen underzählt Geschichten. Besonders freue ich mich natürlich darüber, dassdem NDR diesmal ein Hattrick gelungen ist. Ich gratuliere allenPreisträgern!"Aus den Begründungen der Jury des Grimme-Instituts:Beste Reportage (Benedikt Strunz und Philipp Eckstein | NDR Info):"Eine faszinierende Reportage, die dem Publikum auf spannende Weisetransparent macht, wie Journalisten arbeiten, um eine Schattenwelt zuenttarnen und Missstände aufzudecken. Wie sie Millionen Dokumenteüber Steueroasen seriös und fundiert gemeinsam aufarbeiten und oft zufolgenreichen Enthüllungen kommen. Eine journalistische Arbeit vonüberragender Qualität, hier gekrönt von einer packenden erstklassigenReportage."Beste Innovation (Norbert Grundei und Mirko Marquardt | N-JOY):"Innovation ist nicht nur Technik. Um die junge Generation einer sichverändernden Gesellschaft zu erreichen, braucht Radio neue Stimmen,neue Gesprächsstile, neue Inhalte. Dies fördert nach Ansicht der Jurydas Night Lab von N-JOY auf vorbildliche Weise. Es bietet einengeschützten und gleichzeitig professionellen Rahmen, in demNachwuchsjournalisten und Fachfremde experimentieren sowie Neuesentwickeln können. Solch' ein Freiraum fördert Kreativität, dieetablierte Strukturen allzu leicht bremsen."Bester Moderator: (Philipp Schmid | NDR Kultur): "Philipp Schmidvon NDR Kultur ist einer der jüngsten Preisträger der vergangenenJahre in dieser Kategorie. Er verbindet seine Musikalität miteloquenter Sprachfähigkeit, mit einem ganz eigenen intelligentenHumor und großem Respekt vor seiner allmorgendlichen Hörerschaft. Erist ein echter Mutmacher für junge Radiotalente."6. September 2018Pressekontakt:Deutscher RadiopreisNDR Presse und InformationTelefon: 040/4156 - 2302Fax: 040/4156 - 2199http://www.deutscher-radiopreis.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell