Radiomachen begeistert / Bayerische Schüler- und Campusradios senden live von den MEDIENTAGEN MÜNCHEN

München (ots) - 40 Campusradiomacher als Reporter unterwegs: Beiden MEDIENTAGEN MÜNCHEN gehen auf dem MedienCampus vor allem jungeRadiomacher drei Tage lang auf Sendung. Die 32. MEDIENTAGE finden vom24. bis 26. Oktober im neuen Conference Center Nord und der Halle C6der Messe München statt.Eine von vielen Aktionen des morgen startenden Kongresses, diesich "speziell an Berufsanfänger richten und für die Medienbranchebegeistern wollen", sagt Siegfried Schneider, Präsident derBayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender derGesellschafterversammlung der Medientage München GmbH."Qualitätsjournalismus ist in Zeiten von Hate Speech und Fake Newswichtiger denn je. Gründliche Recherche, Gegenüberstellen von Meinungund Gegenmeinung oder die Trennung von Nachricht und Kommentargehören zum unverzichtbaren Handwerkszeug von jungen Journalisten.Themen wie Programmieren, Mobile Reporting oderSocial-Media-Marketing kommen neu dazu. Auf den Medientagen kann sichder Mediennachwuchs zu diesen Themen informieren und auch gleichselbst zum Reporter werden."Eine Premiere sind die "Campus Radio Tage" der BLM: Hier arbeitenerstmals sechs bayerische Campus-Radio Redaktionen in Kooperation mitder MEDIASCHOOL BAYERN drei MEDIENTAGE lang an einer gemeinsamenLive-Sendung, die am 27. Oktober ab 14 Uhr im Programm von M94.5 zuhören ist. Dabei sind Studenten von ANgedacht in Ansbach, die CampusCrew aus Passau, FUNKLUST in Nürnberg, Kanal C in Augsburg, RadioPegasus in Eichstätt und dem Studentenfunk Regensburg. Alle Beiträgekönnen als Podcasts auf der neuen BLM-Audioplattformwww.machdeinradio.de nachgehört werden.Zusätzlich bietet die BLM auf der Bühne des MedienCampusunterschiedliche Themen für interessierte Studenten an: Die Frage"Podcasts vs. Radio: Wer gewinnt die Schlacht um die jungen Hörer?"diskutieren beispielsweise Sunny Lorff von Energy München und diePodcaster "Die Sebastians" von M94.5. Oder: Vitus Aumann von egoFMund Jennifer Simon von 95,5 Charivari versuchen zu klären, wer dieNase vorn hat bei der "Musikplanung 2018 - Mainstream vs. PersonalStreaming".Radio macht Schule heißt es dann am Freitag, 26. Oktober: Auf dem"BLM-Schulradiotag" treffen sich rund 300 Schülerinnen und Schüler,um sich rund um das Thema Radio schlau zu machen. Neben Informationenzu Chancen und Angeboten von Jugendradios in Bayern gibt es auf derBühne des Mediensaloons verschiedene Podien mit Redakteuren aus denbayerischen Lokalradios: Lisa Augenthaler (Antenne Bayern), JuliaWassilkow (BLR), Katja Ilnitzky (Bayernwelle Südost) und Max Foerster(Radio Trausnitz) etwa besprechen, ob Social Media und Radiozusammengehören oder wie man eigentlich Radio-Redakteur oderModerator wird. Einige Schüler werden außerdem selbst aktiveRadio-Reporter. Mit Hilfe von Profis aus den bayerischen Lokalradiosinterviewen sie MEDIENTAGE-Speaker und gestalten Beiträge zuMedienthemen. Diese werden im Programm von Radio Feierwerkausgestrahlt und auch auf www.machdeinradio.de veröffentlicht.Dort sind auch die besten Sendungen des bundesweitenTatfunk-Wettbewerbs der Stiftung Zuhören zu finden: 13 Schülergruppen- zum Teil mit der BLM als Kooperationspartner - haben jeweils einJahr lang aufwendige Radiosendungen im Rahmen ihrer P-Seminareproduziert. Die Spannbreite reicht von klassischen Magazinsendungenüber historische Features bis hin zu spannenden Hörspielproduktionenoder Audioguides. Die Gewinner werden am Freitag auf der Bühne desMedienCampus bei der Tatfunk-Preisverleihung ausgezeichnet.Zum neuen BLM-Angebot "Mach Dein Radio"Ob Schüler, Jugendgruppen, Studenten oder Vereine - das neueBLM-Angebot "Mach Dein Radio" richtet sich an alle, die Spaß am Radiohaben. Die Landeszentrale möchte bayerische Podcaster und Radiomacherbesser vernetzen und hat deshalb die Audio-Plattformwww.machdeinradio.de geschaffen. Jeder kann dort einen Radiokanalanlegen und eigene Audiobeiträge präsentieren. Je mehr Radiogruppensich mit eigenen Beiträgen und Sendungen beteiligen, desto spannenderund vielfältiger sind die Themen und das Hörerlebnis.Aber im BLM-Projekt "Mach Dein Radio" steckt mehr als Hochladenund Hören: Wer noch keine Radioerfahrung hat, den unterstützt die BLMdurch erfahrene Radio-Coaches aus dem lokalen Rundfunk. Sievermitteln vor Ort Grundlagen von Audio-Aufnahme bis Schnitt. Dazugibt es Fortbildungen und Workshops zu Audioschnitt, redaktionellemArbeiten und Moderation. Ein umfassendes BLM-Infopaket mit Tipps fürtechnische Ausstattung, aber auch die redaktionelle Aufbereitung vonThemen und Hilfe bei rechtlichen Fragen soll außerdem den Einstiegerleichtern.