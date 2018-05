Berlin (ots) - Deutschlandpremiere im Großen Sendesaal des rbb:Robert Seethaler stellt am Donnerstag, 7. Juni 2018, um 19.55 Uhrsein neues Buch "Das Feld" vor. Marion Brasch moderiert den Abend.Der Vorverkauf für die Veranstaltung hat begonnen. Radioeinspräsentiert die Lesung in Zusammenarbeit mit dem Verlag Hanser Berlinund überträgt die Lesung am 7. Juni zwischen 20.00 und 21.00 Uhrlive.In seinem neuen Roman "Das Feld" lässt Robert Seethaler die Toteneiner kleinen Stadt, Paulstadt, auf ihr Leben blicken. Ihre ganzunterschiedlichen Geschichten fügen sich zusammen zu einem großenBild menschlicher Existenz.Robert Seethaler, 1966 in Wien geboren, spielte viele Jahre langin Fernseh- und Kinofilmen und im Theater, schrieb zudem Drehbücher.Seine Romane "Der Trafikant" (2012) und "Ein ganzes Leben" (2014)wurden zu großen Publikumserfolgen. Robert Seethaler lebt in Wien undBerlin.Einladung zur BerichterstattungPressekolleginnen und -kollegen, die über die Veranstaltungberichten möchten, laden wir herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sichbei Interesse bis spätestens 5. Juni 2018 an und nutzen Sie dazu dieE-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de. DasKartenkontingent ist begrenzt.Tickets für die Lesung mit Robert SeethalerKarten für die Lesung kosten 10,00 Euro (ermäßigt), sonst 12,00Euro zzgl. ggf. VVK-Gebühr. Sie sind erhältlich im rbb-Shop amKaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 -17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Telefon (030) 97 993 - 84 999, überwww.rbb-ticketservice.de sowie bei allen Vorverkaufskassen mitCTS-System und an der Tageskasse.Pressekontakt:rbb Presse & Informationrbb PresseteamTelefon (030) 97993 12100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell