Radioeins vom rbb holt Martin Amis und Daniel Kehlmann nach Berlin

Berlin (ots) - Radioeins und der Verlag Kein & Aber präsentierenam Montag, 8. Oktober 2018, um 20.00 Uhr im Kleinen Sendesaal desRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) das Zusammentreffen zweier großerGegenwartsschriftsteller. Daniel Kehlmann und Martin Amis stellengemeinsam den Essay-Band "Im Vulkan" vor. Radioeins-LiteraturagentThomas Böhm moderiert die Veranstaltung. Radioeins überträgt dieLesung live von 20.00 bis 21.00 Uhr.Martin Amis, 1949 in Oxford geboren, ist einer der bedeutendstenenglischen Gegenwartsautoren. Hierzulande ist Martin Amis eherInsidern bekannt - wie Daniel Kehlmann, der Amis seit langem fürseine "einzigartige Mischung aus Klarheit, Bosheit, Mitleid und Witz"schätzt. Um Amis' grandiose Essays für das deutschsprachige Publikumzugänglich zu machen, hat Daniel Kehlmann nun eine Auswahl von Amis'besten Texten zusammengestellt: "Im Vulkan".Martin Amis porträtiert mit unnachahmlicher Offenheit SalmanRushdie, Steven Spielberg oder Donald Trump, schreibt mit frischerLeichtigkeit über Kafka oder Cervantes, immer brillant über dieschwarzen Löcher und toten Winkel unserer Gesellschaft. Seine Stimmebekommt eine sentimentale Tiefe, wenn er von der Königsfamilieerzählt, er begleitet Tony Blair zu Angela Merkel, beobachtet dasgleichzeitige Heranströmen von Oktoberfestbesuchern und Flüchtlingenin München, schreibt mit sprachlicher Schärfe über nukleareAufrüstung und den Krieg gegen das Klischee. Einladung zurBerichterstattungPressekolleginnen und -kollegen, die über die Veranstaltungberichten möchten, laden wir herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sichbei Interesse bis spätestens 8. Oktober, 12.00 Uhr, an und nutzen Siedazu die E-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de. DasKartenkontingent ist begrenzt. Fotografiert werden kann während derersten fünf Minuten der Veranstaltung. Tickets für die VeranstaltungKarten für die Lesung kosten 12,00 Euro (ermäßigt), sonst 14,00Euro zzgl. ggf. VVK-Gebühr. Sie sind erhältlich im rbb-Shop amKaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 -17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Telefon (030) 97 993 - 84 999, überwww.rbb-ticketshop.de sowie bei allen Vorverkaufskassen mitCTS-System und an der Tageskasse. Die AutorenMartin Amis, geboren 1949 in Oxford, ist einer der bedeutendstenenglischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehnRomanen, zwei Kurzgeschichtensammlungen und sechs Sachbüchern,darunter fünf Essaybände. Für sein Romandebüt "Das Rachel-Tagebuch"(1973) erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntestenWerken zählen weiterhin "Gierig" (1984), "London Fields" (1989),"Pfeil der Zeit" (1991) und "Interessengebiet" (2015). Martin Amislebt in New York.Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist ein vielfachausgezeichneter Schriftsteller, Kritiker und Intellektueller. SeineWerke, u. a. "Die Vermessung der Welt" und "Tyll", gehören zu denmeistgelesenen Romanen deutscher Gegenwartsliteratur.