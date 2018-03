Berlin (ots) - Radioeins vom rbb sendet am Karfreitag, 30. März2018, von 9.00 bis 21.00 Uhr den Radioday "Verrat - Lügen, Intrigenund Indizien". "Verrat" ist eines der meist diskutierten Motive inReligion, Kunst, Geschichte und Medien. Der Radioday klärt, warumLoyalität so wichtig ist, beleuchtet die Historie der größtenVerräter in Geschichte und im Film und vertieft sich in die Psychevon Doppelagenten und Whistleblowern. Außerdem: Was verrät dieHandschrift über den Charakter? Wie verraten sich Lügner durch Mimikund Gestik? Und gibt es Verrat auch im Tierreich? Die ModeratorenNancy Fischer, Stephan Karkowsky und Volker Wieprecht führen durchden Radioday. Christine Heise rundet den Tag mit einem zweistündigenmusikalischen Exkurs über Liebe und Verrat ab.Aktion "Oster-Drei": Hörercharts mit den besten Songs der 70er,80er und 90er Die drei großen Popjahrzehnte der 70er, 80er und90er-Jahre stehen von Karsamstag bis Ostermontag auf dem Programm vonRadioeins, jeweils zwischen 9.00 und 19.00 Uhr. Noch bis Sonntag, 25.März 2018, können Hörerinnen und Hörer ihre Lieblingssongs aus diesenJahrzehnten einschicken - für die Hörercharts "Top 30" (E-Mail:708090@radioeins.de). Weitere Infos: www.radioeins.dePressekontakt:rbb Presse & Informationrbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell