Berlin (ots) -Pierre Baigorry (Peter Fox) geht mit dem Podcast "Politricks" aufRadioeins vom rbb in die vierte Runde. Die neue Folge zum Thema"Schrumpfen, um zu überleben? Nachhaltiges Wirtschaften ohneWachstum" ist ab Montag, 20. August 2018, 10.00 Uhr, online.Pierre Baigorry spricht mit den beiden Wachstumskritikern OliverRichters (Physiker, Wirtschaftswissenschaftler und Science Slammer)und Niko Paech (Volkswirt und Nachhaltigkeitsforscher). Keiner derbeiden glaubt daran, dass eine ressourcen- und umweltneutraleEnergiewende genügt, um die Erde vor dem ökologischen Kollaps zuretten. Notwendig seien ganz neue Wege - jenseits vonwachstumsorientierter Produktion, steigendem Flächenverbrauch undimmer mehr Konsumgütern.Oliver Richters fordert von der Politik, Regeln für ein neuesWirtschaften aufzustellen. Niko Paech setzt dagegen aufAvantgardisten und Pioniere, die diese neuen Wege schon ganz konkretbeschreiten.Auf Radioeins spricht Moderator Steen Lorenzen am Montag, 20.August, um 11.10 Uhr mit Pierre Baigorry über die neue Podcast-Folge.Zur PodcastreihePolitricksIm politischen Talk "Politricks" spricht Pierre Baigorry mitMenschen, "die sich wirklich auskennen, die sich intensiv mitwichtigen Fragen beschäftigen und nach Antworten suchen". DieLösungsvorschläge dieser Fachleute will Pierre Baigorry dann mitPolitikern diskutieren.Mit den vergangenen beiden "Politricks"-Folgen ("EffektiverAltruismus" und "Grünes Wachstum") gelang Pierre Baigorry jeweils derSprung auf Platz 1 der Podcast-Charts von itunes.Pierre BaigorryPierre Baigorry, geboren 1971, ist waschechter Berliner. Mit der1998 gegründeten Band Seeed hat er einen einmaligenReggae/Dancehall-Sound in Berlin und Deutschland geprägt. Sein Erfolgals Musiker ist mit der Kunstfigur Peter Fox kulminiert: Das Album"Stadtaffe" eroberte 2008 die Charts und gehört zu den 50meistverkauften Alben in Deutschland (seit 1975).