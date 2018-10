Radiobrücke USA: Radioeins vom rbb sendet live aus New York und San Francisco

Berlin (ots) - Radioeins vom rbb sendet, unterstützt vomGoethe-Institut, vom 9. bis 12. Oktober 2018 fünf Stunden täglich ausNew York und San Francisco. In der "Radiobrücke USA" widmet sich derSender der aktuellen politischen, gesellschaftlichen und kulturellenSituation im Land.Die Radiobrücke findet im Rahmen des Deutschlandjahrs USA statt.Unter dem Motto "wunderbar together" und mithilfe zahlreicherProjekte aus den Bereichen Kultur, Politik, Bildung, Wirtschaft undWissenschaft unterstreicht das Deutschlandjahr USA die einzigartigeBedeutung der transatlantischen Beziehungen. Das Deutschlandjahr wirdvom Auswärtigen Amt gefördert und durch das Goethe-Institut, das seitmehr als 50 Jahren in den Vereinigten Staaten aktiv ist, realisiert.Radioeins live aus New York - täglich 16.00 bis 19.00 UhrTäglich von 16.00 bis 19.00 Uhr deutscher Zeit (10.00 bis 13.00Uhr in New York) sendet Radioeins aus dem Goethe-Institut inManhattan. Die Radioeins-Moderatoren Marie Kaiser und Stefan Ruppwidmen sich dem Alltagsleben der pulsierenden Metropole zwischenGlamour und Gentrifizierung ebenso wie der politischen Situationunter Präsident Donald Trump. So sprechen sie unter anderem mit demdeutschen Generalkonsul David Gill über das deutsche-amerikanischeVerhältnis. In der Reihe "Als Deutscher in New York" stellen sieMenschen vor, die nach New York gekommen sind, um ihren Traum zuleben: vom Start-Up bis zum Döner-Verkäufer. Die Radioeins-Reporterstürzen sich in das Leben der Stadt - inspizieren den Trump Tower,besuchen die Redaktionskonferenz der New York Times und treten in NewYorks härtestem Baskeball-Court an. Ins Studio eingeladen sindaußerdem prominente Musiker wie "We are Scientists" undEx-"Youth-of-Today"-Sänger Walter Schreifels. Dazu gibt es jede MengeMusik aus der vielfältigen Szene der Stadt. Mit dabei außerdem: zweiRadioeins-Hörer, die als Radioeins-Botschafter die Stadt erkunden.Radioeins live aus San Francisco - täglich 19.00 bis 21.00 UhrTäglich ab 19.00 Uhr deutscher Zeit (10.00 bis 12.00 Uhr in SanFrancisco) übernimmt das Radioeins-Studio an der Westküste. DieModeratorinnen Anja Caspary und Christiane Falk tauchen ein in diekalifornische Musikszene. Greg Errico, Gründungsmitglied derlegendären Band "Sly & the Family Stone" wird vorbeischauen, und auchJello Biafra von den "Dead Kennedys" lässt sich im Goethe-Institutblicken. Von der Hippie-Musik der späten 60er bis zu aktueller Musikaus San Francisco: Der Sound und auch das Lebensgefühl Kalifornienssind wichtige Themen für die Sendung. Wie lebt es sich in einerStadt, in der ein WG-Zimmer unter 1500 Dollar nicht mehr zu bekommenist? Und wie stark verändern die neuen Reichen aus dem Silicon Valleydie Stadt? Wird trotzdem - oder gerade deswegen - viel und legalgekifft und ist es eigentlich schwierig, Trump-Anhänger in diesermodernen Stadt in der Bay Area zu finden? Zwei Radioeins-Hörer ausBerlin unterstützen das Team. Es gibt interessante Studiogäste,Reportagen und viel kalifornische Musik.Pressekontakt:rbb Presse und InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell