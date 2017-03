Radiobranche sucht ihre Besten: Bewerbungsstart für Deutschen Radiopreis 2017

Hamburg (ots) - Der Wettbewerb um den Deutschen Radiopreis geht ineine neue Runde. Ab Samstag, 1. April, können wieder alle deutschenHörfunksender ihre besten Protagonisten und Produktionen in elfKategorien ins Rennen schicken. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai.Die Gewinner werden am Donnerstag, 7. September, in Hamburg vonprominenten Laudatorinnen und Laudatoren gekürt. DieGalaveranstaltung findet 2017 erstmals in der HamburgerElbphilharmonie statt und wird auch diesmal bundesweit im Radio, imFernsehen und im Internet ausgestrahlt.Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk und Vorsitzender desRadiopreis-Beirats: "Radio spielt im Alltag vieler Menschen eineunverändert überragende Rolle. Pro Tag schalten in Deutschland mehrals 56 Millionen Menschen das Radio ein. Großartige Sendungen,packende Reportagen, präzise Nachrichten, witzige Comedys undherausragende Moderatorinnen und Moderatoren tragen zu dessenPopularität bei. Der Deutsche Radiopreis, die wichtigste Auszeichnungfür Radiomacher in ganz Deutschland, sucht genau in diesen Bereichendie Besten. Ich bin gespannt auf die Einreichungenöffentlich-rechtlicher und privater Veranstalter, die, davon bin ichüberzeugt, auch in diesem Jahr wieder belegen werden, wie lebendigund vielfältig die deutsche Radiolandschaft ist."Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale: "Der DeutscheRadiopreis ist nicht einfach ein Preis unter anderen. Die gesamteRadiobranche beteiligt sich via aller Ausspiel-Kanäle an diesemhochklassigen Wettbewerb - und nun auch schon zum 8. Mal.Ursprüngliche Zielstellung der Initiatoren war seinerzeit vorrangig,in den Köpfen der mehr als 56 Millionen Hörer täglich das breiteLeistungsspektrum öffentlich-rechtlicher und privater Programme bzw.Sender bewusst zu machen. Dies ist bis heute sicher auch einSchwerpunkt geblieben, denn der Deutsche Radiopreis ehrt in elfDisziplinen die Besten der Besten ihrer Zunft innerhalb einerglamourösen Gala und bundesweiter Übertragung via TV und Radio. Aberinzwischen hat der Preis darüber hinaus längst eine ungeahnteZugkraft unter den Radiomachern gewonnen, die mit schier olympischemEhrgeiz um die begehrte Trophäe kämpfen. Diese Höchstleistungen sindes auch, die das Medium im Wettstreit mit den anderen Gattungen umdie Gunst der Nutzer so erfolgreich machen - und das überdurchschnittlich vier Stunden jeden Tag."Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, das Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Zu denKooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie undHansestadt Hamburg, die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattformprivater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks- sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführungliegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Die Regeln haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert:Jedes eigenständige deutsche Programm kann insgesamt bis zu fünfRadiosendungen bzw. Radioleistungen einreichen; je Kategorie gibt eseinen Preis. Ausgezeichnet werden Angebote oder Personen, die - sodie Statuten - "in besonderer Weise durch ihre Qualität die Stärkenund Möglichkeiten des Mediums vorführen und hervorheben und die damitauch beispielhaft wirken".Über die Vergabe des Deutschen Radiopreises entscheidet eineunabhängige, aus elf Kritikern und Experten zusammengesetzte Jury.Diese wird durch das renommierte Grimme-Institut berufen, das für dieUnabhängigkeit der Auswahl bürgt. Die Preise sind nicht dotiert.Ausführliche Informationen zu den Statuten, Teilnahmebedingungenund Termine sind unter www.deutscher-radiopreis.de abrufbar.Bewerbungen können ausschließlich online unterwww.grimme-institut.de/radiopreis eingereicht werden; dieteilnehmenden Sender können dort das Bewerbungsformular ausfüllen undihre Einreichungen hochladen.Die Preiskategorien:Beste Comedy / Beste Moderatorin / Bester Moderator / BesteMorgensendung /Bestes Nachrichten- und Informationsformat / Beste Reportage / BestesInterview / Beste Sendung / Beste Innovation / Beste Programmaktion /Bester NewcomerFotos und weitere Informationen finden sich auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel.: 040/4156-2302Mail: r.coleman@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell