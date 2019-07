Radioaktive Arzneimittel: Gezielte Strahlung gegen Krankheiten

München (ots) - "Strahlenangst oder Radiophobie ist die Angst vornegativen Folgen bestimmter Strahlungsarten." So lautet ein Eintragin der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dabei kann Radioaktivität, d.h.die Eigenschaft instabiler Atomkerne sich von selbst unter Abgabe vonStrahlung umzuwandeln, sinnvoll genutzt werden - etwa in der Medizin.Zielgerichtet und schonend: So kommen sogenannte Radiopharmaka gegenKrankheiten wie Prostatakrebs zum Einsatz. Ein Interview mit Dr.Franz Böhme, Leiter Medical Affairs Onkologie/Hämatologie bei BayerVital.http://ots.de/LsK6M7In Diagnostik und Therapie vieler Erkrankungen kommen radioaktiveArzneistoffe zum Einsatz. Was genau sind Radiopharmaka?Dr. Franz Böhme: Radiopharmaka werden in der Nuklearmedizinbereits seit Jahrzehnten eingesetzt und haben einen wichtigenStellenwert bei der Diagnostik und Therapie von zahlreichenKrankheiten. Sie bestehen entweder komplett aus einer radioaktivenSubstanz oder aus einer Trägersubstanz, an die die radioaktiveSubstanz gekoppelt wird. Sie werden meist intravenös verabreicht undkommen zum Beispiel bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungenoder bei der Krebstherapie (z.B. Prostatakrebs) zum Einsatz.Radiopharmaka geben im Körper Strahlung ab. Ist das nichtgefährlich für den Patienten?Böhme: Im Sinne eines Therapieansatzes geht es bei Radiopharmakaprinzipiell darum, dem Patienten eine sehr zielgerichtete undschonende Therapie zur Verfügung zu stellen, die denKrankheitsverlauf nachhaltig positiv verändert. Die radioaktivenSubstanzen in Radiopharmaka zeichnen sich primär durch eine kurzeReichweite aus. Sie verteilen sich nicht im ganzen Körper, sondernwirken zum größten Teil genau dort, wo sie gebraucht werden. Wenn siez.B. gegen Metastasen einer Krebserkrankung wirken sollen, lagertsich die Substanz genau dort ab. Auf diese Weise wird umliegendesGewebe kaum geschädigt.Stichwort Therapie: Können Sie uns anhand eines Beispiels denWirkmechanismus von Radiopharmaka erklären?Böhme: Ein interessantes Einsatzgebiet von Radiopharmaka ist dieTherapie des fortgeschrittenen Prostatakrebses. In spätem Stadiumleiden neun von zehn Patienten unter Knochenmetastasen, die für denPatienten sehr schmerzhaft sind. Bayer bietet für diese Patienteneinen Alpha-Strahler, der auf der radioaktiven Substanz Radiumbasiert. Dieses Element weist ähnliche Eigenschaften wie Calcium -dem Stoff, aus dem Knochen hauptsächlich bestehen - auf. DasMedikament kann sich als Calcium "tarnen" und sich ganz gezielt inBereichen mit hohem Knochenumsatz, z.B. Knochenmetastasen, einlagern.Dort zerfällt der Wirkstoff, was zu Doppelstrangbrüchen der Tumor-DNAund letztendlich potentiell irreparablen Zerstörung der Tumorzellenführt. Aufgrund der geringen Reichweite des Alphastrahlers bleibtumliegendes gesundes Gewebe weitgehend verschont.Was sind die spannendsten Entwicklungen, die Sie aktuell imBereich der Radiopharmaka-Forschung beobachten?Böhme: In den kommenden Jahrzehnten wird der Einsatz vonRadiopharmaka im Bereich der Onkologie weiter an Bedeutung gewinnen.Bayer forscht zum Beispiel an weiteren zielgerichtetenAlphatherapien. Ziel ist eine sehr zielgerichtete Schädigung desTumors, die ein Absterben der Krebszellen bewirkt, ohne das umgebendegesunde Gewebe übermäßig zu schädigen. Dadurch kann dieLebensqualität der Patienten meist erhalten bleiben. Derzeit laufenStudien in den Bereichen schwer zu behandelndem Brust- undProstatakrebs sowie Mesotheliom.Das Interview finden Sie auch auf Pharma Fakten:http://ots.de/OStQvw.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell