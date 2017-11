Radio pusht Markteinstieg von REWE To Go an Aral-Tankstellen

Frankfurt am Main (ots) - Mit einer präzise ausgesteuertenRadiokampagne hat Aral seine Marktkooperation mit REWE To Go anseinen Tankstellen mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht. Aral bewarb dabei im Hörfunk das neue Convenience-Angebotvon REWE To Go, das es Kunden ermöglicht, an Aral-Tankstellen auf dasAngebot von REWE To Go zugreifen zu können. Die Wahl auf dasreichweitenstarke Medium Radio traf das Unternehmen ganz bewusst,denn laut Markt-Media-Studie VuMa Touchpoints werden 74 Prozent derZielgruppe Tankstellen-Shopper während der Autofahrt durch Radioerreicht.Die Radiokampagne, die auf den reichweitenstarken Sendern derKombi WDR Best of 14-49 lief, erwies sich für Aral als voller Erfolg:Zwei Drittel der Hörer im Alter von 18-29 Jahren (67%) konnten sichan den Spot erinnern. Der Spot wurde von den Hörern alsaußerordentlich lebendig (75%), informativ (70%) und glaubwürdig(61%) wahrgenommen. Vor allem aber gelang es der Radiokampagne, dieKooperation der beiden Partner nachdrücklich bekannt zu machen. BeideMarken werden gleichermaßen gut erinnert: Aral von 55 Prozent der 18-bis 29-Jährigen, REWE To Go von 47 Prozent.Nadine Büscher, Werbeleitung Aral Deutschland, bestätigt: "Radiospielt seit vielen Jahren in unserer Mediaplanung eine wichtigeRolle. Es gibt kaum ein Medium, welches unsere Zielgruppe "on the go"schneller und direkter erreicht. Es freut uns, dass die Forschung dieWirksamkeit der Kampagne so eindrucksvoll bestätigt hat."Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Webradio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&SRadio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell