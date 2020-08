Das Radio der Zukunft mit der neuen SWR3 App erleben (FOTO)

Baden-Baden (ots) - SWR3 App steht ab sofort mit neuen, innovativen Funktionen in gängigen App-Stores zum Download bereitDeutschlands erfolgreichstes Radioprogramm geht auch im App-Bereich einen großen, neuen Schritt. Nutzerinnen und Nutzer sollen in der SWR3 App weiterhin das klassische Radioprogramm empfangen können - allerdings mit neuen, innovativen Möglichkeiten: Wer im Radioprogramm einen Lieblingssong entdeckt, kann ihn liken, um ihn später noch einmal abzuspielen. Beiträge und Lieblingssongs werden in einer Playlist gesammelt und können bis zu einem Jahr nachgehört werden. Wenn ein Song im Radioprogramm nicht gefällt, kann man ihn überspringen und durch drei alternative Titel ersetzen lassen. Pünktlich zur Moderation gelangen die Hörerinnen und Hörer automatisch wieder ins Liveprogramm. Auch das Zurückspulen innerhalb der letzten vier Stunden des Radioprogramms ist möglich. Parallel zur SWR3 App wird auch die App von DASDING, dem jungen multimedialen Angebot des SWR, mit diesen neuen Features ausgestattet.Revolution des Radio-App-MarktesDamit bietet die neue SWR3 App nicht mehr nur moderiertes Liveprogramm und aktuelle Nachrichten, sondern auch individualisierbares Radio und Musik on demand. Podcasts können ebenfalls über die App abgerufen werden. Programmchef Thomas Jung freut sich über die neue App: "Mit der neuen SWR3 App revolutionieren wir den Radio-App-Markt. Wir bieten neue Funktionen, die in dieser Form noch keine andere Radio-App bieten kann. Hörerinnen und Hörer können zukünftig ihre Lieblingstitel liken und jederzeit erneut abspielen. Sie können alternative Songs auswählen - kommen aber automatisch immer wieder ins laufende, moderierte Programm zurück. SWR3 Fans können ihr Lieblingsradio in einer neuen Dimension erleben. Eine Innovation, die klassische Radiovorteile mit der Flexibilität eines Streamingdienstes verbindet."Die neue SWR3 App ist im Smartphone- und Tabletformat verfügbar und wurde in der SWR3 Popunit entwickelt, in Koproduktion mit TBO Interactive, Nacamar und Cyanite. Der Zugang erfolgt in den App-Stores sowie über SWR3.de/app.Weitere Informationen unter: http://swr.li/swr3-appPressekontakt: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@SWR.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/4687312 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell