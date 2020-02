Radio TEDDY startet neue Social Media-Show mit Stars der Instagram-, Youtube- und Tik Tok-Szene / Star-Youtuber Julien Bam Auftakt-Highlight am 15.02.2020

Potsdam (ots) - Gemeinsam bewegen sie Millionen! Und erreichen ihre Hörer,Follower und Abonnenten mit hochspannenden Themen auf diversen Kanälen. Sie sindtäglich in den Kinderzimmern präsent: Radio TEDDY und die Social Media-Stars.Jetzt gehen sie jedes Wochenende auf Deutschlands einzigem Kinder- undFamilienradio on air - die Instagram-, Youtube- und Tik Tok-Stars in der "RadioTEDDY-Social Media-Show".Samstags (ab 15.02.2020) jeweils von 17-18 Uhr (Wiederholung sonntags 12-13 Uhr)holt Radio TEDDY die "Heros der Szene" ins Studio. Eine Stunde lang gehört ihnendann komplett das Mikro. Radio TEDDY-Moderatorin Debbie stellt die Stars vor undfordert sie mit witzigen Spielen heraus, ganz Persönliches preiszugeben. DenAuftakt am 15. Februar macht ein ganz Großer der Szene: Julien Bam! Fast 6 Mio.Follower auf Youtube und 4 Millionen, die ihm auf Instagram folgen - derWebvideo-Künstler ist der Star der Kids, die kürzlich bei derDeutschland-Film-Premiere von "Sonic the Hedgehog" seinetwegen den Roten Teppichstürmten. Multi-Talent Julien Bam hat zwar Anfang des Jahres seinenYoutube-Channel aufgegeben, ist aber nun als Influencer mit neuen Projekten beiden Kids wieder total erfolgreich.Ob beim "Radio TEDDY-BlitzQuiz", im "Star-Check" oder bei "From Zero to Hero"... der Youtube-Star verrät u.a., wie er tickt, warum es absolut wichtig istauthentisch zu sein, dass man die richtigen Freunde hinter der Kamera hat undwie man als "Nobody" selbst zum Social Media-Star werden kann.In den kommenden Wochen werden dann Tik Tok-Star saratskho, die Youtuber OssiGlossy und JustSayEleanor sowie die Instagramer robin_rsfit sowie Detlef D!Soost in der Radio TEDDY-Social Media-Show zu Gast sein. Programmchef RolandLehmann zur neuen Sendung: "Radio TEDDY ist für viele Kinder Held undOrientierung. Das hat der Sender mit den Social Media-Stars gemeinsam. Wir beiRadio TEDDY fragen die Stars deshalb immer auch nach ihren persönlichen Tippsfür einen sinnvollen Umgang mit den sozialen Medien. In unserer Show geben sieHinweise, wie Kinder sicher im Internet unterwegs sein können und worauf siebesonders achten sollten." Und Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrottergänzt: "Mit der neuen Social Media-Show trägt Radio TEDDY entschieden undhöchst authentisch zum Thema Medienkompetenz bei Kindern und ihren Familien beiund wirbt für einen sensiblen und sinnvollen Umgang mit sozialen Medien bereitsim jungen Alter." Ausstrahlung: Samstag, 17 Uhr, Sonntag, 12 Uhr. Die Highlightsder wöchentlichen Show sind unter radioteddy.de nachzuhören.Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70310/4520593OTS: Radio TEDDYOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell