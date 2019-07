Radio TEDDY punktet mit größtem Zuwachs unter allen Sendern in der Region

Potsdam (ots) - Sensationelle Zahlen an diesem Tag und dieaktuelle ma 2019 Audio II beweist es: Radio TEDDY - Deutschlandseinziges Kinder- und Familienradio - ist ein "Muss für dieFamilien"!Mit 39% Zuwachs in der D-Stunde (57.000 Hörer) gehört Radio TEDDYzum größten Reichweitengewinner unter allen Berlin-BrandenburgerSendern. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigenkann sogar eine Steigerung um 44% verbucht werden und für 434.000Hörer gibt's den täglichen Impuls "unbedingt Radio TEDDYeinschalten!" Besonders erfreulich: die "Poleposition" imFamiliensegment ("Befragte mit Kindern im Haushalt unter 14 Jahre").Hier schalten fast 300.000 Hörer pro Tag Radio TEDDY ein und wir sinddamit die Nr. 1 unter allen Berlin-Brandenburger Sendern.Historischer Bestwert am Morgen! In der "Frühstücksstunde" (7 bis 8Uhr) schalten jetzt 117.000 Hörer ein!Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Wir können mit Stolz sagen,'alles richtig gemacht!' Mein Dank gilt einem tollen Team, das jedenTag die Familien im Alltag, mit viel Freude und Leidenschaft und vorallem Herz begleitet." Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann freutsich auch über den "historischen Bestwert am Morgen": "Die RadioTEDDY-Morgenshow mit Mama Cristina und Tobi begeistert immer mehrKinder und Eltern. Die Beiden haben DIE Themen in der Show, dieFamilien am Morgen einfach hören wollen."Quelle ma 2019 Audio IIPressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell