Radio TEDDY ist der Liebling der Familien

Potsdam (ots) - Deutschlands Familien lieben Radio TEDDY und derSender schreibt seine Erfolgsgeschichte fort. Die heuteveröffentlichten Zahlen der ma 2017 Radio I beweisen es.Wöchentlich schalten über eine halbe Million Hörer das Kinder- undFamilienradio ein. Absoluter Spitzenwert in der Sendergeschichte:113.000 Hörer, so viele wie noch nie, schalten die RadioTEDDY-Morgenshow in der 7 Uhr-Stunde ein. Und Samstag istFamilientag! Eine sensationelle Steigerung der Hörerzahlen von 26%beweist: Radio TEDDY ist ein "Muss" für die Familien.Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Seit fast 12 Jahren sendetRadio TEDDY mit Herz und Leidenschaft, Kreativität, Spaß und Liebezum Detail dieses ganz besondere Programm für Kinder und Familien.Dafür danke ich meinem Team von ganzem Herzen. Wir setzen Maßstäbe inder Hörfunk-Landschaft und leisten Pionierarbeit, denn mit uns werdenkommende Generationen verantwortungsvoll an das Medium Radioherangeführt. Dies wird auch von den Landesmedienanstalten honoriert.Innerhalb des letzten halben Jahres sind wir in Thüringen,Baden-Württemberg und Hessen neu bzw. mit zusätzlichen Frequenzen anden Start gegangen. Damit ist Radio TEDDY in acht Bundesländern OnAir."Detaillierte Ergebnisse der Media-Analyse sind auf der Website desregionalen Vermarkters IR MediaAd unter www.ir-media-ad.com zufinden.Anmerkung: Befragt werden durch die ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse Personen ab 10 Jahren. Die Zielgruppe der 3- bis10-Jährigen, die wichtige Hörerschaft für Radio TEDDY, bleibt dabeiunbefragt.Quelle: ma 2017 Radio I