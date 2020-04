Radio TEDDY gehört zu den größten Reichweitengewinnern Deutschlands

Potsdam (ots) - Auch in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Erfolge zu feiern: Die aktuelle ma 2020 Audio I beweist es: Radio TEDDY ist DER Tagesbegleiter für Kinder- und Familien in Deutschland - mit riesigem Reichweitengewinn!Mit einem Zuwachs von 26% verzeichnet Radio TEDDY unter allen Sendern Deutschlands den fünftgrößten Reichweitengewinn! Im Familiensegment "Kinder unter 14 Jahre im Haushalt" übernimmt der Sender erneut - mit deutlichem Abstand - die Spitzenposition im Homemarkt Berlin-Brandenburg. Stündlich schalten 72.000 Hörer - mehr als 15.000 gegenüber der letzten ma-Ausweisung - Radio TEDDY ein. Für 477.000 Hörer ist das Programm täglich ein "Muss" und in der Radio TEDDY-Morgenshow mit Cristina und Tobi gibt's den absoluten Bestwert in der Sendergeschichte: 123.000 Hörer schalten in der "Frühstücks-Stunde" (7:00-8:00 Uhr) ein!Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Diese Erfolgszahlen wurden durch große Leidenschaft und riesiges Engagement erzielt. Und gerade jetzt beweist das Team, zu welchen weiteren innovativen Leistungen es fähig ist. So haben wir vor 14 Tagen die umfassendste und schnellste Programmumstellung in der 15-jährigen Geschichte von Radio TEDDY vorgenommen, um Kinder und ihre Familien in diesen Zeiten angstfrei und unterhaltsam zu begleiten. Dafür danke ich meinem Team und Programmchef Roland Lehmann von ganzem Herzen." Roland Lehmann sieht sich bestätigt: "Die Familien vertrauen uns. Radio TEDDY ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Familienalltag."Quelle ma 2020 Audio I(ACHTUNG! Befragt werden durch die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse Personen ab 14 Jahren. Die Zielgruppe der 3- bis 10-Jährigen, die wichtige Hörerschaft für Radio TEDDY, bleibt dabei unbefragt.)Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70310/4562308OTS: Radio TEDDYOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell