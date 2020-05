"Radio TEDDY-Mutmacher"/Die 1.000.000-Sendesekunden-Offensive für Familien und die Wirtschaft (FOTO)

Potsdam (ots) - Es ist die größte Unterstützeraktion in der Sendergeschichte von Radio TEDDY, um den Neustart in der Wirtschaft anzukurbeln! Deutschlands einziges Kinder- und Familienradio geht in die Offensive: Im Mai und Juni 2020 werden der Wirtschaft insgesamt 1.000.000 Sendesekunden bedingungslos zur Verfügung gestellt!Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu dieser Entscheidung: "Die letzten Wochen haben viele Unternehmen an den Rand ihrer Existenz gebracht. Firmen mit teilweise jahrzehntelanger Tradition, die Anfang des Jahres noch kerngesund waren, stehen plötzlich vor dem Aus. Das darf nicht sein! Wir sitzen alle in einem Boot. Geht es den Kunden schlecht, geht es auch Radio TEDDY - als unersetzbarem Partner für die ganze Familie - nicht gut.Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Radiosendern kämpfen wir täglich ganz ohne GEZ-Gebühren um ein hohes Niveau im Programm, und nun ist Solidarität angesagt. Mit 'Radio TEDDY-Mutmacher' - der 1.000.000-Sendesekunden-Offensive - wollen wir jetzt ein Signal setzen, um die Wirtschaft beim erfolgreichen Durchstarten zu unterstützen!"Unter https://www.radioteddy.de/index.php?id=5188 können sich ab sofort alle interessierten Unternehmen über die Aktion "Radio TEDDY-Mutmacher" informieren und anmelden.Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70310/4586805OTS: Radio TEDDYOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell