Radio TEDDY - das Kinder- und Familienradio - erhält erneut Frequenzverlängerung für Berlin-Brandenburg

Potsdam (ots) - Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg(mabb) hat in seiner gestrigen Sitzung Radio TEDDY erneut dieZulassung sowie die entsprechenden Zuweisungen für die Frequenzen90.7 MHz Berlin und 99.3 MHz Frankfurt (O.) für die kommenden siebenJahre erteilt.Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu dieser Entscheidung: "Eintoller Erfolg! Die mabb war als erste LandesmedienanstaltDeutschlands bereit, einem Kinder- und Familienradio als Vollprogrammeine Lizenz zu erteilen. Dank ihrer Entscheidung im August 2005konnte mit Radio TEDDY ein Novum in der Medienlandschaft inDeutschland geschaffen werden. Seit 13 Jahren senden die Macher vonRadio TEDDY mit Herz und Leidenschaft, Kreativität, Spaß und Liebezum Detail dieses ganz besondere Programm für Kinder und Familien.Inzwischen konnten wir viele Landesmedienanstalten überzeugen, dennRadio TEDDY sendet heute in acht Bundesländern über UKW sowie inHessen und Baden-Württemberg über DAB+.Die Entscheidung der mabb stärkt auch das Selbstbewusstsein: Wirsind seit Jahren fest im Markt etabliert. UnserAlleinstellungsmerkmal und der wirtschaftliche Erfolg dieses Formatshaben bis heute noch keine ernsthaften 'Nachahmer' gefunden -möglicherweise haben wir potentielle Mitbewerber von vornherein ausdem Feld geschlagen. Wir können mit Stolz sagen, dass wir mit unseremProgramm Pionierarbeit leisten. Kommende Generationen werdenverantwortungsvoll an das Medium Radio herangeführt. Und Radio TEDDYist ein echter Beitrag für die Medienvielfalt in ganz Deutschland."Und Programmchef Roland Lehmann ergänzt: "Für viele Kinder undFamilien ist Radio TEDDY ein täglicher Begleiter, in vielen Fällensogar ein enger Freund und Vertrauter geworden. Unser Team freutsich, weiterhin für diese besondere Zielgruppe in Berlin undBrandenburg über UKW senden zu dürfen."