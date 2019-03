Radio TEDDY Gesamtmarktführer im Familiensegment

Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) - Radio TEDDY ist der "Liebling der Familien".335.000 Hörer schalten täglich ein. "Poleposition" im Familiensegment("Befragte mit Kindern im Haushalt unter 14 Jahre"): Mit 226.000Hörern pro Tag steht Radio TEDDY unangefochten an der Spitze allerBerlin-Brandenburger Radiosender. "Sonntag ist Familientag"! Dasbeweist Radio TEDDY. Mit einem Zuwachs der Hörerschaft um 36% (in derD-Stunde) punktet der Sender mit erfolgreichen Zahlen.Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Ich bin überzeugt, dassRadio TEDDY aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals ein riesigesWachstumspotenzial hat. Wir können mit Stolz sagen, dass wir mitunserem Programm Pionierarbeit leisten. Kommende Generationen werdenverantwortungsvoll an das Medium Radio herangeführt. Radio TEDDY istein echter Beitrag für die Medienvielfalt in ganz Deutschland undsteht stabil im Markt."Detaillierte Ergebnisse der ma 2019 Audio I sind auf der Websitedes regionalen Vermarkters IR MediaAd, unter www.ir-media-ad.com zufinden.Quelle ma 2019 Audio I(ACHTUNG! Befragt werden durch die ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse Personen ab 14 Jahren. Die Zielgruppe der 3- bis10-Jährigen, die wichtige Hörerschaft für Radio TEDDY, bleibt dabeiunbefragt.)Pressekontakt:Ihr Kontakt für Fotos und weitere Infos:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 *E-Mail: k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell