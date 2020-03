Radio TEDDY - Deutschlands einziges Kinder- und Familienradio - stellt Programm komplett um / Kinder und Familien in Zeiten der Corona-Krise angstfrei und unterhaltsam begleiten

Potsdam (ots) - "Radio TEDDY ist immer an der Seite der Kinder und Familien, ganz besonders jetzt!" so Programmchef Roland Lehmann zur gemeinsamen Entscheidung von Programm- und Geschäftsführung, ab kommenden Mittwoch (18.03.2020) - wenn alle Kitas und Schulen in Deutschland geschlossen sind - täglich noch mehr Inhalte für Kinder und Eltern ins Programm aufzunehmen. Damit passt sich der Sender dem nun veränderten Familienalltag an.So wird in den Radio TEDDY-Nachrichten stündlich altersgerecht über die aktuelle Situation informiert. Das Besondere daran: Als deutschlandweit einziger Sender für Kinder und Familien werden die dynamischen Entwicklungen in der Corona-Krise angstfrei und pädagogisch aufbereitet kommuniziert, ausgerichtet an den von der Bundeszentrale für Bildung erhobenen Standards für kindgerechte Nachrichtenvermittlung.Die verlängerte Morgenshow (5:30 bis 10:00 Uhr) kommt nun dem neuen Lebensrhythmus entgegen. Anschließend folgt ein Programm (10:00 bis 14:00 Uhr) für Familien, mit dem sie zu Hause gut informiert, unterhalten und die Kinder stündlich zu Mitmach-Aktionen angeregt werden. Neben dem Radio TEDDY-Musikmix "Coole Hits für Eltern und Kids" bestimmen die Erfolgsrubriken- "Tipps für Kids": von Moderatoren gegen die Langeweile zu Hause - "Kita Kabelsalat": Deutschlands einzige Kindercomedy - "Noch-mehr-Spaß-Tipps": Kinder geben live on air Tipps, was sie für mehr Spaß zu Hause machen - "Nachgefragt": Wissen mit Spaß zum Trainieren der Gehirnzellen, auch wenn die Schule ausfällt!die Sendungen. Der Nachmittag wird um eine verlängerte Hörspiel-Zeit ausgeweitet. Noch mehr kindgerechte Programmformate sind kostenlos in der Radio TEDDY App in einem der 19 Webchannel abrufbar.Radio TEDDY-Programmchef Lehmann zum geänderten Programm: "Wir bieten in der aktuellen Situation genau den ,Gute-Laune-Booster', der für den neuen Familien-Alltag von Kindern und Eltern jetzt so wichtig ist. Neben angstfreien Nachrichten steht familiengerechte Unterhaltung und eine positive Wissensvermittlung im Fokus." Und Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott ergänzt: "Wir befinden uns alle in einer Situation, die wir so noch nicht gehabt haben. Ich erlebe jetzt eine ganz besondere Einsatzbereitschaft aller Radio TEDDY-Mitarbeiter. Sie sind mit größtem Herzblut dabei, Kinder und Familien in dieser besonderen Situation bestmöglich zu unterhalten und informieren."Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70310/4547802OTS: Radio TEDDYOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell