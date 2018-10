München/Berlin (ots) - Sprachgesteuerte Audiodienste und Endgeräteverzeichnen einen wachsenden Erfolg bei den Nutzern und einersteigenden Zahl von Radiohörern. Doch die neuen Angebote unterliegeneiner nur unzureichenden Regulierung. "Die Entstehung von Gatekeepernkann zur Gefahr für die Vielfaltssicherung in der deutschenMedienlandschaft werden", warnte Klaus Schunk, Vorsitzender desFachbereichs Radio und Audiodienste im VAUNET und Geschäftsführer vonRadio Regenbogen, auf dem VAUNET-Panel "OK Radio, finde dieMorningshow: Welche Rolle spielen sprachbasierte Plattformen undEndgeräte für die Zukunft des Radiohörens?" auf den MedientagenMünchen am 24. Oktober."Es muss gehandelt werden, bevor Gatekeeper zu Mautstationenwerden. Die Medienpolitik muss präventiv den Zugang und dieAuffindbarkeit lizenzierter Radiosender auf sprachbasiertenPlattformen sicherstellen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass wirausgeschlossen werden." Schunk forderte, dass hierfür Kriterientransparent offengelegt werden müssen. Dies sei erforderlich, umnachhaltige Kooperationen mit Audiosystemen zu ermöglichen. Würdendie Radioprogramme auf sprachbasierten Plattformen nicht mehrgefunden, warnte Schunk, hätte dies massive Auswirkungen auf derenGeschäftsmodelle und damit letztlich auf die Vielfalt des Angebotesfür die Hörer."Kein anderes Medium hat eine so hohe Akzeptanz wie Radio",betonte Schunk. "Unsere Programme bieten mit ihren nationalenAngeboten sowie insbesondere ihren regionalen und lokalen Programmeneinen umfassenden Public Value."Thomas Fuchs, Direktor der MedienanstaltHamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH), zeigte großes Verständnis fürdiese Forderungen und appellierte: "Sprachassistenten sollten imRahmen der Plattformregulierung des Medienstaatsvertragesberücksichtigt werden. Wir sollten weiterhin sehr intensiv im Dialogsein. Denn unabhängig davon, wie die Gesetzeslage ist, werden wir zurBeurteilung von Problemfällen konkrete Verfahren zu konkretenVerstößen bauchen." Solche Verfahren seien nötig, um eine Lösung undeinen angemessenen Interessenausgleich der Betroffenen zu finden.Auch Kai Fischer, Mitglied des Fachbereichsvorstands Radio undAudiodienste im VAUNET und Vorsitzender der Geschäftsführung vonAntenne Niedersachsen, unterstrich die VAUNET-Forderungen: "Bei derRegulierung für Smart Speaker ist der Gesetzgeber gefordert. Rund1.000 Eingaben haben die Länder im Rahmen ihrer Konsultation zumMedienstaatsvertrag erreicht. Das immense Interesse zeigteindrucksvoll die Bedeutung dieses Regelungswerkes für dieBranchenbeteiligten und Verbraucher", so Fischer. "Skills müssenerkennbar sein. Wir brauchen klare Regelungen zu Must-Carry undMust-Be-Found."In ihrer Analyse waren sich die Panel-Teilnehmer Thomas Fuchs,Sven Rühlicke, Geschäftsleiter Digital/Chief Digital Officer vonAntenne Bayern, Thomas Kabke-Sommer, Managing Director von CrossplanDeutschland, und Kai Fischer einig: Der Markt darf nicht ohne eineadäquate Regulierung den globalen Plattformen überlassen werden.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormali-ge VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovi-suelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbe-dingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Pressekontakt:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e. V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell