München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Der Frühling naht und damit die Zeit derFrühlingsmode. Aber was soll Frau tragen? Zerrissene Jeans oder dochlieber das verspielte Blümchenkleid? Welche Kleidung mögen Männer anFrauen? Wir haben bei zwei echten Kerlen nachgefragt, die ganz genaueVorstellungen haben, was Frauen tragen sollten und was nicht. Kevinund Patrick von "Köln 50667".Kevin: KevKev, der Bodymaster on stage, einen wunderschönen gutenTag an alle Radioliebhaber! Patrick: Hi, Leute! Hier ist euerPatrick, ich hoffe euch geht's gut?!1. Es wird Frühling, welche Teile sollten die Mädels jetzt wiederaus dem Kleiderschrank holen?Kevin: Also im Frühling auf jeden Fall Kleider rausholen, knalligeFarben! Und wenn es noch ein bisschen kalt ist, dann eine Strumpfhoseanziehen, aber Hauptsache Haut zeigen.Patrick: Oder einfach hohe Stiefel dazu, also Overknees. Aber diemüssen flach sein, wenn die jetzt hoch sind, dann sieht das einbisschen zu billig aus. Kevin: Einfach schön bunt und viel Haut.2. Gerade sind ja zerrissene Jeans in - hot or not?Kevin: Ja, auf jeden Fall sind zerrissene Jeans geil. Vor allem,weil man da auch ein bisschen mehr Haut sieht. Und das ist aucheinfach sexy, ich finde das nice. Und manche Frauen tragen dazu auchnoch so Netzstrumpfhosen - das regt richtig die Fantasie an. (lacht)Patrick: Nee, ich weiß nicht. Enge Jeans gerne, aber so zerrissenmuss es nicht sein. Wenn da mal zwei, drei Löcher drin sind ist ok.Und ganz im Ernst, eine Netzstrumpfhose da drunter? Nee, wenn dannnur im Schlafzimmer.3. Wie sieht es mit Statement- und Band-Shirts aus?Patrick: Ja, so Bandshirts können eigentlich ganz cool aussehen,aber wenn jetzt mal eine Person so ein Shirt anhat, und nicht weiß,wer die Band ist, dann ist das schon echt peinlich.Kevin: Also, ich finde Bandshirts nicht gut und Statement-Shirtauch nicht. Erstens mal sieht man überhaupt nicht, was da los ist,mit der Brust und so und wenn man dann schon auf die Brust starrt,dann muss man entziffern, was da drauf für ein Statement steht: "Ichbin Prinzessin und ich schmeiß alles hin oder ich schmeiß alles hinund werd Prinzessin". Ach, voll panne.4. Was sind No Gos im Frühling? Patrick: Also, was ein No Go ist,sind Ballerinas! Manche Frauen laufen darauf, als wenn die so einenPlattfuß hätten. High Heels gehen immer, natürlich können die nichtimmer drauf laufen, verstehe ich ja auch, ist ja auch schmerzhaft undungemütlich. Aber was immer geht und was ich sexy finde, sindSneakers. Schöne Sneakers. Kevin: Und was gar nicht geht, sind dieseHigh Waist-Hosen, die über den Bauchnabel gehen. Da sieht der Hinterneinfach immer so platt aus. Unvorteilhaft, Ladies!5. Und womit beglückt ihr die Damenwelt im Frühling?Kevin: Da ziehe ich natürlich meinen Joker und das ist dasTanktop, damit man auch vom Bodymaster schön den Bizeps und Trizepssieht. Vor allem, wenn er eingeölt ist. Oder, was sagst du Patrick?Patrick: Ja, beim Training ziehe ich ein Tanktop an. Ansonsten istes einfach nur ein Shirt und eine Hose. Also, ich bin da eher lässig.Kevin: Ciao, ciao Leute und immer geschmeidig bleiben. Genießt denTag!Patrick: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Patrick,bis denn.Abmoderation: Ob die beiden selbsternannten Frauenversteher auchwirklich Erfolg bei der Damenwelt haben, sehen Sie montags bisfreitags in "Köln 50667" bei RTL II.