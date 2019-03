Radio Bremen weiterhin Marktführer, Bremen NEXT erstmalig in der Media-Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Bremen (ots) - Im Land Bremen erreicht Radio Bremen wieder einenMarktanteil von mehr als 50 Prozent mit seinen gesamtenHörfunkprogrammen. In Bremen und dem umliegenden Ausstrahlungsgebietschalten 605.000 Hörerinnen und Hörer täglich ein Radioprogramm vonRadio Bremen ein.Für das jüngste Angebot, das im August 2016 gestartete BremenNEXT, ist die Media-Analyse ein durchschlagender Erfolg. Zum erstenMal wurde Bremen NEXT ausgewiesen und erreicht in Bremen und demAusstrahlungsgebiet täglich 84.000 Hörerinnen und Hörer. Auch im LandBremen ist Bremen NEXT mit 27.000 Hörerinnen und Hören pro Tagäußerst erfolgreich gestartet."Da soll mal noch einer sagen, der öffentliche Rundfunk erreichekeinen jungen Menschen mehr. Radio Bremen erreicht sie. Dass unserjüngstes Angebot Bremen NEXT nach so kurzer Zeit in der MAausgewiesen und aus dem Stand täglich von 84.000 Hörerinnen undHörern eingeschaltet wird, ist ein großartiger Erfolg und ein tollesSignal für die Zukunft von Radio Bremen", sagt RadioBremen-Programmdirektor Jan Weyrauch mit Begeisterung: "Wir sind sehrzufrieden mit den Zahlen der gesamten Radio-Bremen Hörfunkfamilie undbedanken uns bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern derMedia-Analyse für das positive Feedback, welches wir dadurcherhalten.""Wir sind mit Bremen NEXT im August 2016 als ein crossmedialesProgramm und mit einen jungen und hochmotivierten Team gestartet. VonAnfang war es uns wichtig, mit unseren Inhalten dort hinzugehen, woauch unsere Zielgruppe ist und mit unsere Community in einen direktenDialog zu treten - im Radio, im Netz und bei unseren Veranstaltungen.Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse der Media-Analyse, denn siezeigen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind", freut sich FeliciaReinstädt, Programm-Chefin Bremen NEXT.Bremen Eins ist mit den größten Hits aller Zeiten weiterhin derSpitzenreiter im Land Bremen. Mit 21,1 Prozent täglicher Reichweitebleibt Bremen Eins auch in dieser Media-Analyse unangefochtenerMarktführer. 121.000 Menschen aus dem Bundesland schaltenwochentäglich Bremen Eins ein.Die Popwelle Bremen Vier legt im Land Bremen zu und erreicht jetzteine Tagesreichweite von 19,7 Prozent - das sind 112.000 Menschen.Für Kulturangebote ist der "Weiteste Hörerkreis" eine wichtigeKennzahl. Dieser weist aus, wie viele Menschen innerhalb eines Monatsein Programm eingeschaltet haben. Hier erreicht Bremen Zwei 133.000Menschen in Bremerhaven und Bremen.Auch Cosmo, ein Programm des WDR, zu dem Radio Bremen dasWochenendprogramm zuliefert, kann im Land Bremen leicht zulegen underreicht im Weitesten Hörerkreis 27.000 Menschen.Die Reichweiten-Analyse "ma Audio" wird von derArbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. "agma" zweimal jährlich inAuftrag gegeben. Sie spiegelt die Radio- und Online-Audio-Nutzung inDeutschland wider. Die sogenannte "Konvergenzwährung" basiert aufdrei Forschungsstudien: Der Reichweitenbefragung für die klassischenSender, z.B. über UKW oder DAB+, sowie für die Online-Audio- undStreaming-Angebote. Daneben werden die Nutzung dieserInternet-Dienste technisch gemessen und zusätzlich in einerTagebuchstudie die demografischen Kennzahlen erhoben.Vier Marktforschungsinstitute befragten in zwei Befragungswellen(10. Dezember 2017 bis 25. März 2018 und 2. September 2018 bis 8.De-zember 2018) deutschsprachige Personen ab 14 Jahren und führteninsgesamt 68.281 repräsentative Telefon-Interviews durch. Dabei wurdedurch Vorlesen von Sendernamen und Slogans nach 129 in Deutschlandverbreiteten Radioangeboten sowie 51 Online-Audio-Angebote gefragt.Im Land Bremen waren es 1.467 Befragungen, im Land Bremen plusAusstrahlungsgebiet von Radio Bremen wurden 3.023 Personeninterviewt. Ermittelt wurde die Radionutzung für alle Sender und alleVerbreitungswege (UKW, DAB+, Internet).Die Ergebnisse der nächsten Media-Analyse, der ma 2019 Audio II,werden voraussichtlich am 10. Juli 2019 bekannt gegeben.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell