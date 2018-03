Radio Bremen steigert seine Hörerzahlen erneut: Bremen Zwei verdoppelt sein Publikum, Bremen Eins gewinnt weiter dazu

Bremen (ots) - Radio Bremen hat seine Hörerzahlen erneut steigernkönnen. Das ergab die Media-Analyse 2018 Audio I zur Radionutzung inDeutschland, deren Ergebnisse heute (28.3.2018) veröffentlichtwurden. Knapp 680.000 Hörerinnen und Hörer bundesweit schaltendemnach täglich mindestens ein Radioprogramm von Radio Bremen ein.Ein großer Erfolg ist die Verdoppelung der Hörerinnen und Hörer beiBremen Zwei. Die Media-Analyse 2018 Audio I ist die Leitwährung fürdie Radionutzung in Deutschland. Sie führt die beiden bisherigenRadio- und Online-Audio-Reichweitenerhebungen ma Radio und ma IPAudio in einer konvergenten Studie zusammen.Herausragend ist der Erfolg von Bremen Zwei. Nach dem Wechsel vonProgrammnamen und Änderungen im Programm im Sommer 2017 hat BremenZwei die Hörerzahl in Bremen und Bremerhaven aus dem Stand verdoppelnkönnen. Bei der Tagesreichweite montags bis freitags im Land Bremenkommt Bremen Zwei auf 5,2 Prozent, das heißt, rund 30.000 Menschenhören täglich in Bremen und Bremerhaven das Programm Bremen Zwei (ma2017 Radio II: 2,4 Prozent, 14.000 Menschen). Betrachtet man denweitesten Hörerkreis, die Währung für anspruchsvolle Informations-und Kulturprogramme, so erreicht Bremen Zwei in Bremen undBremerhaven 89.000 Menschen im Zeitraum von vier Wochen. ImSendegebiet sind es 252.000 Menschen. Bundesweit haben sogar 325.000Hörer in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal Bremen Zweigehört.Radio Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch freut sich besondersüber den großen Erfolg von Bremen Zwei: "Das sind die besten Zahlen,die das Programm jemals hatte. Zu verdanken ist dies dem Team vonBremen Zwei, das im vergangenen Jahr begonnen hat, das Programm neuzu gestalten und dem ehemaligen Nordwestradio mit Bremen Zwei einenneuen Namen gegeben hat. Mit 5,2 Prozent Hörern gestern gehört BremenZwei damit zu den erfolgreichsten gehobenen Programmen der ARDbezogen auf das jeweilige Bundesland."Bremen Eins bleibt die klare Nummer 1 im Land Bremen und kannsogar noch Hörerinnen und Hörer dazugewinnen. Das Programm fürBremen, Bremerhaven und die Region mit den größten Hits aller Zeitenkommt bei der Tagesreichweite montags bis freitags im Land Bremen auf28,6 Prozent und erreicht somit 163.000 Menschen (ma 2017 Radio II:25,5 Prozent und 146.000 Menschen). Jan Weyrauch: "Der ganz besondereMusikmix mit den größten Hits aller Zeiten und die starke Verankerungin der Region sind der Schlüssel zum Erfolg. Dies kann man täglich imProgramm erleben, zum Beispiel auch jetzt wieder mit Programmaktionenwie den Plattmachern, bei denen die Moderatorinnen und Moderatorenvon Bremen Eins internationale Hits auf Plattdeutsch interpretieren."Die junge Popwelle Bremen Vier bleibt im Sendegebiet stabil, mussaber im Land Bremen leichte Verluste hinnehmen. 105.000 Menschenschalten Bremen Vier montags bis freitags tagsüber im Land Bremenein, das entspricht 18,3 Prozent (ma 2017 Radio II: 22,6 Prozent und129.000 Menschen).Bremen NEXT, das im August 2016 gestartete crossmediale Programmvon Radio Bremen für die 15- bis 25-Jährigen, kann aus methodischenGründen in dieser Media-Analyse noch nicht ausgewiesen werden.Die Ergebnisse der Media-Analyse für das WDR-Programm COSMO, andem Radio Bremen beteiligt ist, werden vom WDR veröffentlicht.Die Reichweiten-Analyse "ma 2018 Audio I" wird von derArbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. "agma" zweimal jährlich inAuftrag gegeben. Für die klassischen Radioangebote befragten vierMarktforschungsinstitute in zwei Wellen (5. Januar bis 12. April 2017und 3. September bis 9. Dezember 2017) deutschsprachige Personen ab14 Jahren und führten insgesamt 68.383 repräsentativeTelefon-Interviews durch. Dabei wurde durch Vorlesen von Sendernamenund Slogans nach 314 in Deutschland verbreiteten Radioprogrammengefragt. Im Land Bremen waren es 1.476 Befragungen, im Land Bremenplus Ausstrahlungsgebiet von Radio Bremen wurden 2.952 Personeninterviewt. Ermittelt wurde die Radionutzung für alle Sender und alleVerbreitungswege (UKW, DAB+, Internet).Als Konvergenzstudie enthält die ma Audio neben den bislang in derma Radio ausgewiesenen klassischen Radioangeboten auch Reichweitenfür Online-Audio-Angebote, wie Webradios, Musik-Streaming-Dienste(MSD) und User Generated Radios (UGR). Für kommerzielle Radio- undAudio-Anbieter bietet sie eine einheitliche Vermarktung allerAngebote und Kombinationen. Aus öffentlich-rechtlicher Perspektiveermöglicht sie einen direkten Reichweitenvergleich von klassischemRadio mit Webradio und Online-Audio-Angeboten.Die Ergebnisse der nächsten Media-Analyse, der ma 2018 Audio II,werden voraussichtlich am 11. Juli 2018 bekannt gegeben.Die Pressemitteilungen von Radio Bremen werden im Internet unterwww.radiobremen.de/presse veröffentlicht.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 BremenTel.: 0421/246-41050presse.pr@radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell