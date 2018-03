Bremen (ots) - Der Bremer Tatort "Im toten Winkel", der imThemenfeld der häuslichen Pflege angesiedelt ist, erreichte amSonntag, 11. März 2018, im Ersten 10,21 Mio. Zuschauerinnen undZuschauer und einen Marktanteil von 27,9 Prozent. Damit ist dieseFolge des Radio Bremen-Tatorts mit dem Ermittlerduo Sabine Postel undOliver Mommsen der Tagessieger im Quotenranking und eine dererfolgreichsten Tatort-Folgen des Bremer Senders."Wir wollen mit den Bremer Tatorten vor allem spannendeFernsehabende bieten. Das scheint uns bei über zehn MillionenZuschauerinnen und Zuschauern gelungen zu sein. Wenn es uns zudemnoch gelingt, eine Diskussion über ein so relevantes Thema wie diehäusliche Pflege anzuregen, dann freut uns das doppelt", sagte JanWeyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Tatort "Im toten Winkel"sehr gut an: 3,2 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer erzielten einenhervorragenden Marktanteil von 21,7 Prozent. In den sozialenNetzwerken und der interaktiven Online-Talkshow "Tatortschnack" imAnschluss an die Ausstrahlung lobten die Nutzerinnen und Nutzerinsbesondere die realistische Darstellung, die sich mit eigenenErfahrungen deckte. Außerdem bedankten sich viele dafür, dass diesesgesellsschaftlich-relevante Thema Platz in einem Tatort findet."Wenn differenzierte Geschichten und ambivalente Figuren so vieleZuschauer und die Kritik begeistern, ist das die größte Belohnung füruns Macher", freute sich Annette Strelow, Fernsehfilmchefin bei RadioBremen.Der von Kathrin Bühlig geschriebene,von Philip Koch inszenierteund X Filme Creative Pool Produktion produzierte Tatort erhielt nichtnur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in der Presse vielAnerkennung. Insbesondere die Darsteller Dieter Schaad (spielt HorstClaasen), Dörte Lyssewski und Hiltrud Hauschke (spielen Tochter undMutter Jansen) wurden für ihr eindringliches Spiel gelobt.Und dieBerliner Tageszeitung schrieb: "Das abgedroschene Kritikermantra,öffentlich-rechtliche Sender trauten sich nichts, wird hier mit Vervewiederlegt."Der Tatort "Im toten Winkel" steht in der Mediathek von Das Ersteunter www.daserste.de/mediathekDie Pressemappe zum Radio Bremen-Tatort "Im toten Winkel" mitInterviews und Biographien der Beteiligten kann aufwww.radiobremen.de/presse und https://presse.daserste.de und bei derRadio Bremen Presse/ÖA (Tel.: 0421/246-41050,presseinfo@radiobremen.de) abgerufen werden.Fotos sind unter www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell