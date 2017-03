Radio Bremen-Hörfunkfamilie feiert Erfolg bei Media-Analyse: Absoluter Marktführer in Bremen und Bremerhaven / Bremen Eins bleibt die Nummer eins, Bremen Vier gewinnt hinzu

Bremen (ots) - Die Macherinnen und Macher der RadioBremen-Hörfunkprogramme haben allen Grund zur Freude: Wie dieMedia-Analyse 2017 Radio I zur Radionutzung in Deutschland heute (8.März 2017) ergab, erreichen die Radio Bremen-Angebote einenMarktanteil von 58,9 Prozent und damit einen Spitzenwert, wie seitJahren nicht mehr (ma 2016 Radio II: 49,7 Prozent)."Radio Bremen scheint mit seinen Hörfunkprogrammen genau dasLebensgefühl dieses Landes zu treffen. Wir gewinnen mit unseremAngebot insgesamt noch einmal zehn Prozentpunkte hinzu und kratzenjetzt an der 60 Prozent-Marke. Ich kann mich nicht erinnern, wannRadio Bremen schon einmal so stark war. Das bedeutet, 60 Prozent derHörerinnen und Hörer im Land Bremen nutzen täglich eines unsererProgramme. Der Dank gehört den Teams, die täglich unsere Programmeproduzieren und natürlich allen Hörerinnen und Hörern", freute sichRadio Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch.Die klare Nummer eins und stabil an der Spitze bleibt Bremen Eins,das Programm von Radio Bremen für Bremen, Bremerhaven und die Regionmit den größten Hits aller Zeiten: Bei der Tagesreichweite montagsbis freitags im Land Bremen kommt das Programm auf 27,0 Prozent underreicht somit 160.000 Menschen (ma 2016 Radio II: 28,3 Prozent und168.000 Menschen).Die junge Popwelle von Radio Bremen, Bremen Vier, schneidet beider Tagesreichweite montags bis freitags im Land Bremen sehr gut abund verzeichnet Gewinne: Von 22,9 Prozent und 136.000 Zuhörerinnenund Zuhörern in der ma 2016 Radio II klettert das Programm auf 24,0Prozent und wird von 143.000 Hörerinnen und Hörern täglicheingeschaltet. Der Trend bestätigt sich auch im gesamtenAusstrahlungsgebiet, in dem 309.000 junge Menschen Bremen Viertäglich hören (ma 2016 Radio II: 288.000).Das Nordwestradio, das Radio Bremen-Programm für Freunde desinformativen Kulturradios, bestätigt sein Ergebnis bei derTagesreichweite montags bis freitags im Ausstrahlungsgebiet: Wieschon bei der letzten Media-Analyse kommt das Angebot auf 0,9 ProzentMarktanteil und 25.000 tägliche Zuhörerinnen und Zuhörer, verliertaber in Bremen Zuhörer. Im weitesten Hörerkreis montags bis freitags,der Währung der Kulturprogramme, kommt das anspruchsvolle Programmauf 7,4 Prozent (ma 2016 Radio II: 9,0 Prozent) in Bremen und imAusstrahlungsgebiet auf 4,0 Prozent (ma 2016 Radio II: 4,8 Prozent).COSMO - das junge, europäische Kulturradio des WDR, zu dem RadioBremen Programmteile zuliefert und das auch im Bremer Sendegebietausgestrahlt wird - steigert sich im Land Bremen bei derTagesreichweite montags bis freitags auf 3,0 Prozent bzw. 18.000Menschen (ma 2016 Radio II: 2,5 Prozent und 15.000). Im weitestenHörerkreis montags bis freitags im Land Bremen bleibt das Angebot bei9,7 Prozent (ma 2016 Radio II: 9,6 Prozent) ebenso konstant wie imAusstrahlungsbiet: 4,2 Prozent (ma 2016 Radio II: 4,3 Prozent). DieseWerte gelten eigentlich noch für das Funkhaus Europa, wie dasProgramm bis Anfang 2017 hieß, da die Befragungen für die MediaAnalyse vor dem Namens- und dem Frequenzwechsel Anfang 2017stattfanden.Auf hohem Niveau stabil bleibt die werberelevante Währung:Insgesamt 201.000 Hörerinnen und Hörer pro durchschnittlicherWerbestunde erreichen Bremen Eins und Bremen Vier (ma 2016 Radio II:200.000 Menschen).Bis Bremen NEXT, das im August 2016 gestartete Angebot von RadioBremen für die 15- bis 25-Jährigen, in der Media-Analyse ausgewiesenwerden kann, wird noch einige Zeit vergehen. Ausbefragungstechnischen Gründen ist damit erst in den kommenden Jahrenzu rechnen.Die Reichweitendaten der Media-Analyse werden auf der Grundlagevon jährlich zwei Telefonbefragungen (deutschsprachige Bevölkerung ab10 Jahren) in Deutschland ermittelt. In zwei Wellen (10. Januar bis24. April 2016 und 4. September bis 18. Dezember 2016) führten vierMarktforschungsinstitute im Auftrag der ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse e.V. (ag.ma) insgesamt 69.071 repräsentative Interviewsdurch. Dabei wurde durch Vorlesen von Sendernamen und Slogans nach295 in Deutschland verbreiteten Radioprogrammen gefragt. Im LandBremen waren es 1.441 Befragungen, im Land Bremen plusAusstrahlungsgebiet von Radio Bremen wurden 3.151 Personeninterviewt. Die Media-Analyse dient als Grundlage für die Programm-und Werbeplanung.Die Ergebnisse der nächsten Media-Analyse, der ma 2017 Radio II,werden voraussichtlich am 11. Juli 2017 bekannt gegeben.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421/246-41050presse.pr@radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell