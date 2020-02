Bremen (ots) - In Deutschland wachsen circa vier Millionen Kinder mit einemschwer erkrankten oder behinderten Geschwisterkind auf. Die Schwester der20-jährigen Jana bekam mit nur zehn Monaten Krebs, die Schwester des 14-jährigenGustaf kam mit vielfachen Behinderungen zur Welt. Geschwister wie Jana undGustaf nennt man auch "Schattenkinder" - in einer solchen Familienkonstellationstehen die gesunden Geschwisterkinder häufig im Schatten ihrer bedürftigenGeschwister und erhalten weniger Aufmerksamkeit. Der Radio Bremen-Film "Meinebehinderte Schwester und ich" von Frauke Lodders (am Sonntag, 1. März, um 17:30Uhr, im Ersten) begleitet Jana und Gustaf mehrere Monate lang und zeigt, wie siemit der Situation Zuhause umgehen. Schon in ihren jungen Jahren sind sie mitexistentiellen Fragen von Leben und Tod konfrontiert, ohne dass ihr Leidenüberhaupt in den Blickwinkel gerät.Jana war erst sieben Jahre alt, als ihre Schwester die Diagnose Krebs bekam. Fürsie eine doppelt schwierige Situation. Zum einen hatte sie Angst, dass ihreSchwester sterben könnte, andererseits bekam sie nur noch wenig Aufmerksamkeitvon ihren Eltern. Jana beschloss, sich zu engagieren und gründete eine Gruppefür Geschwister von krebskranken Kindern. In dieser Gruppe will sie ihre eigenenErfahrungen an betroffene Geschwister weitergeben.Als Gustafs Schwester Alma mit einer nicht klassifizierbaren Mehrfachbehinderungauf die Welt kam, lernte Gustaf schnell, Verantwortung für seine Schwester zuübernehmen. Auch Gustaf hat darunter gelitten, dass sich seine Eltern gerade inder Anfangszeit fast nur um seine kranke Schwester kümmern konnten. Gustaf undAlma haben inzwischen eine enge Bindung zu einander. Umso schlimmer war es fürihn, als er wegen der Behinderung seiner Schwester in der Schule gemobbt undausgegrenzt wurde.Eine Produktion der Kinescope Produktion im Auftrag von Radio Bremen (RedaktionSusanne Brahms) für Das Erste 2020"Echtes Leben: Meine behinderte Schwester und ich" steht für akkreditiertePressevertreterinnen und -vertreter im Vorführraum des Presseservice Das Erste(https://presse.daserste.de/) zur Ansicht bereit.Die Fotos sind unter ARD Foto (http://www.ard-foto.de/) abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118095/4530976OTS: Radio BremenOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell