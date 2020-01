Radio Advertising Summit: Die Gesellschaft entdeckt das Hören neu / In verschiedenen Panels, Talks und Vorträgen werden am 23. April alle relevanten Themen rund um Radio und Audio aufgegriffen. (FOTO)

Berlin (ots) - Am 23. April lädt die Radiozentrale zum siebten Radio AdvertisingSummit nach Köln in die Halle Tor 2 ein. In neuer Location werden aktuelleThemen einer sich verändernden Medienlandschaft aufgegriffen, beleuchtet undbewertet. Namhafte Experten liefern antworten zu den Fragen, wie wichtig dasThema Glaubwürdigkeit von Medien und Marken insbesondere für die Kommunikationmit den Konsumenten ist. Welche Aufgabe Radio und Audio im Vergleich zu anderenMedien zukommt - vor allem vor dem Hintergrund, dass täglich 54 Mio. MenschenRadio hören und dem Medium vertrauen. Welche neuen Entwicklungen bietet zudemder Audiomarkt für Werbetreibende und warum muss der auditive Auftritt einezentrale Rolle im Marken-Branding spielen?Gesellschaft und MedienZum Kongressauftakt wird Prof. Dr. Bernhard Pörksen in seiner Keynote dieaktuellen Herausforderungen für Medien und Werbewirtschaft aufzeigen, die sichaus einer veränderten Kommunikation innerhalb der Gesellschaft ergeben. Zudembefasst er sich mit den Termini des Vertrauens und der Verantwortung, welche fürMedien, Unternehmen und Marken in der Zielegruppenansprache einen immer größerenStellenwert einnehmen. Denn die steigenden Ansprüche der Konsumenten an Markenund Unternehmen und die damit steigenden Kommunikationsbedürfnisse bedeuten auchVeränderungen für ein aktuelles, authentisches, glaubwürdiges und vor allemerfolgreiches Marketing."Von den großen Entwicklungen des Weltgeschehens bis hin zum ganz normalenAlltag von uns allen ist ein Wandel zu verzeichnen, der für jeden spürbar undbedeutungsvoll ist. Medien nehmen als Informationsmittler in diesem Zusammenhangeine ganz besondere Rolle ein, weil sie ihren Teil zur Kultur des Miteinandersund des Themensettings beitragen. Und ohne Frage sehen wir, dass Radio und Audioin all ihren Facetten für die Menschen immer bedeutsamer werden", sagt GritLeithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Wenn es um Vertrauen undGlaubwürdigkeit geht, ist Radio das Medium Nummer eins. Um sich der alltäglichenReizüberflutung zu entziehen und tiefer in Themen einzutauchen, nutzen dieMenschen die vielfältigen Audio-On-Demand-Angebote. Wir laden Sie herzlich ein,beim Radio Advertising Summit live zu erleben, wie erfolgreiche auditiveKommunikation gelingt und warum Audio als Marketinginstrument unverzichtbar ist.In diesem Sinne - Think Audio. "Auditive Updates in allen FacettenIn verschiedenen Panels, Talks und Vorträgen werden alle relevanten Themen rundum Radio und Audio aufgegriffen, die derzeit die auditive Welt umtreiben. Vonden neuesten Entwicklungen in den Bereichen Podcast und Smart Speaker, vonBrandvoice und den Chancen und Herausforderungen für den Handel am Beispiel FMCGund E-Commerce sowie neueste Studienergebnisse der Marktforschung. Bei diesensteht die Wertung einzelner Medien aus der emotionalen Perspektive der Nutzer imMittelpunkt, um dem Marketing neue Messparameter zu liefern. Zudem werdenSenderinnovationen vorgestellt, auch die neuesten Trends und Entwicklungen inSachen Radio und Audio aus Europa sind Thema des Kongresses.Moderiert wird der Summit gewohnt unterhaltsam von Barbara Schöneberger.Die Anmeldung zum Kongress ist unter: www.radioadvertisingsummit.de möglich.Über den Radio Advertising SummitDer Radio Advertising Summit ist das zentrale Forum für den Dialog vonTop-Entscheidern aus der Werbe- und Radiobranche, der am 23. April 2020 zumsiebten Mal stattfindet. Im Fokus des Entscheidergipfels stehen aktuelle undrelevante Fragen des Werbemarktes. Namhafte Speaker und Branchenexpertengarantieren Diskussion und Dialog, Mehrwert und Meinung, Impulse undInspiration. Veranstalter des Radio Advertising Summit ist die Radiozentrale,die gemeinsame Plattform der deutschen öffentlich-rechtlichen und privatenRadiostationen. Die beiden Vermarkter AS&S Radio und RMS Radio Marketing Servicekonnten als Hauptsponsoren gewonnen werden.Pressekontakt:RadiozentraleDr. Matthias HoffmannLeiter Kommunikation & ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: matthias.hoffmann@radiozentrale.deTel.: 030 / 325 121 63Fax: 030 / 325 121 69www.radiozentrale.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59030/4493537OTS: RADIOZENTRALE GmbHOriginal-Content von: RADIOZENTRALE GmbH, übermittelt durch news aktuell