Berlin (ots) - Feindlichkeit gegen Muslime und islamistischerFundamentalismus sind eng miteinander verknüpft und verstärken sichgegenseitig. Mobilisierungs- und Radikalisierungsstrategien beiderLager ähneln sich und auch ideologisch gibt es Gemeinsamkeiten. Dieszeigt sich besonders in der Internetpropaganda in sozialenNetzwerken. Zu diesen Ergebnissen kommt eine heute in Berlin imVorfeld des bundesweiten Tags gegen antimuslimischen Rassismus am 1.Juli vorgestellte neue Studie des Jenaer Instituts für Demokratie undZivilgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Londoner Institut fürStrategischen Dialog, die vom Bundesministeriums für Familie,Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde.Die Analyse islamistischer und rechtsextremer Beiträge in sozialenNetzwerken zeigt, dass die Themen der beiden radikalisierten Milieusmiteinander interagieren. Wechselseitige Bezüge dienen der Behauptungeiner durch die jeweils andere Gruppe bedrohten Opferidentität.Gleichzeitig werden sie gebraucht, um Feindbilder zu konstruieren undaufrecht zu erhalten. Die sich gegenseitig bestärkende Rhetorikgipfelt in der Beschwörung eines Bürgerkriegs. Der Studienautor undPolitikwissenschaftler Maik Fielitz stellt fest: "Extreme Rechte undIslamisten lehnen Freiheit, Pluralismus und Liberalismus ab. Es gehtihnen darum, die Demokratie notfalls mit Gewalt abzuschaffen unddurch einen Führerstaat oder die Scharia zu ersetzen." Die Studieweist auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Islamismus undRechtsextremismus hin: Beide treffen sich ideologisch imAntisemitismus, in Verschwörungsmythen und im Ziel homogenerGesellschaften entlang von Dogmen, die sich bei den Rechtenrassistisch und bei den Islamisten religiös begründen.Muslimfeindliche Beiträge im Vergleich radikaler und verbreiteterLinguistische Analysen der Beiträge islamistischer undrechtsextremer Konten zeigen, dass es Überlappungen im Vokabular derbeiden Spektren gibt. Überraschend dabei: Islamische Begriffe wie zumBeispiel "kuffar" (Ungläubige) werden häufiger von rechtsextremen alsvon islamistischen Usern verwendet. Die Untersuchung stellte beidiversen Gruppen und Begriffen auch fest, dass islamistischeNetzinhalte von den sozialen Netzwerken effektiver entfernt alsrassistische und rechtsextreme Botschaften werden. Die LondonerExtremismusexpertin Julia Ebner hebt hervor: "Unsere Analysen zeigen,dass islamistische Kommunikation stark eingeschränkt und ihreRhetorik deutlich gemäßigter ist als noch Anfang 2017. Dies trifftdeutlich weniger auf die Propaganda und Netzwerke von Rechtsextremenzu. Das Ausmaß offen rechtsextremer und muslimfeindlicher Inhalteübertrifft das Ausmaß islamistischer Inhalte bei Weitem."Vor allem im Nachgang von islamistischen Terroranschlägen steigtdie Zahl antimuslimischer Beiträge in den Sozialen Medien an und neueBegriffe zur pauschalen Abwertung von Muslime werden in das Vokabularder Rechtsextremen übernommen. Soziologe und InstitutsdirektorMatthias Quent schlussfolgert: "Rassismus, rechter Populismus undExtremismus bildet die nationalen Resonanzräume des internationalenDschihadismus. Die Wirkung islamistischer Anschläge wird durch dierechtsextreme Agitation vor allem im Netz erheblich verstärkt."Rechtsextremismus und Islamismus brauchen sich gegenseitigDemgegenüber reagieren auch Islamisten auf Ereignisse wierechtsextreme Demonstrationen oder die Wahlergebnisse der AfD, um dasBild eines muslimfeindlichen Westens zu verstärken und als Argumentzur Radikalisierung von Muslimen zu verwenden. Jakob Guhl,Extremismusforscher am ISD in London, analysiert: "Diese Prozessereziproker Radikalisierung finden nicht nur in Deutschland, sondernin vielen westlichen Gesellschaften statt. In sozialen Netzwerkenagieren islamistische und muslimfeindliche Extremistengrenzübergreifend. Sie begründen die Betroffenheit undZusammengehörigkeit ihrer Bezugsgruppen durch Ereignisse auf derganzen Welt."Die Studie kommt zu dem Schluss, dass beide Seiten in einemwechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen, um ihrenextremistischen Narrativen Glaubwürdigkeit und ihren AktivitätenLegitimität zu verleihen. Timo Reinfrank, Geschäftsführer der AmadeuAntonio Stiftung, fordert, dass diese Zusammenhänge in derpolitischen Debatte sowie in der Präventionsarbeit berücksichtigtwerden sollten: "Die Studie zeigt, dass antimuslimische Vorurteileund Stimmungsmache letztlich jenen islamistischen und rassistischenFanatikern in die Hände spielen, die den gesellschaftlichenZusammenhalt spalten wollen. Islamistische Radikalisierung,antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus müssen zusammengedachtund gemeinsam begegnet werden. Viele Präventionsprojekte haben diesbereits verinnerlicht. In öffentlichen Diskursen wird häufig derEindruck erweckt, dass rechte Islamfeinde der Gegenpol zu radikalenIslamisten sein. Das stimmt nicht: Beide Spektren ähneln sich undbedrohen die offene Gesellschaft."Über die Studie:Auf Grundlage einer Metaanalyse internationaler Studien sowiequalitativer und quantitativer Erhebungen in sozialen Netzwerken hatdas Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena, das inTrägerschaft der Amadeu Antonio Stiftung arbeitet, in Kooperation mitdem Londoner Institut für Strategischen Dialog (ISD) islamfeindlicheund islamistische Netzinhalte analysiert. Dazu wurden über 10.000islamistische und rechtsextreme Facebook-Inhalte und mehr als eineMillion deutschsprachige muslimfeindliche Twitter-Beiträge aus demZeitraum zwischen 2013 und 2017 analysiert. Ermöglicht wurde das Forschungsprojekt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Die Studie steht zum Download bereit unter: https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/IDZ_Islamismus_Rechtsextremismus.pdf