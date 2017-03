RadiAction, Entwickler von Technologie zur dramatischen Reduktion der Strahlenbelastung im Interventionslabor, mobilisiert Finanzmittel in Höhe von 5,7 Millionen US-Dollar

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Investor ist chinesischer HighGround Capital FundRadiAction Medical (http://radiactionmedical.com/), Entwicklereiner innovativen Strahlenschutzvorrichtung für Fluoroskopiesystemeim Interventionslabor, hat den erfolgreichen Abschluss einerstrategischen Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,7 MillionenUS-Dollar bekanntgegeben, angeführt von HighGround Tairun InvestmentLLPs, ein von HighGround Capital und Boya Capital aus China gemeinsamverwalteter Investmentfonds.Die Technologie wurde vom seriellen Unternehmer Dr. Amir Belson,M.D., erfunden und von RadiAction entwickelt. Das Unternehmen wurde2014 von Dr. Belson und Jonathan Yifat im technologischenGründerzentrum RAD Biomed in Israel ins Leben gerufen. DieTechnologie besteht aus einer Vorrichtung, die den Strahlenschutz vomPersonal auf das Fluoroskopiesystem selbst verlegt. Das System fügtsich nahtlos in den ärztlichen Workflow ein und hat keinerleiAuswirkung auf die Röntgenbildqualität.Dr. Belson hat mehr als 10 Medizintechnikunternehmen gegründet,darunter NeoGuide, 2009 von Intiuitive Surgical übernommen, undVascular Pathways, 2015 von C.R Bard, Inc, übernommen. Auch ZiplineMedical, Emboline, Qool Therapeutics und Modular Surgical gehörendazu.Jonathan Yifat, CEO von RadiAction, kommentierte: "Mit unsererbahnbrechenden Lösung können medizinische Teams, die bildgeführteinterventionelle Verfahren durchführen, die Anzahl der pro Jahrdurchgeführten Prozeduren erhöhen und ihre Verweildauer imKatheterlabor verlängern. Die Arbeit wird effizienter und bequemer,und das Risiko in Zusammenhang mit der Belastung durchRöntgenstrahlen wird deutlich reduziert. Wir sind hochmotiviert, umin Kooperation mit unseren neuen Investoren unsere revolutionäreTechnologie auf den Weltmarkt zu bringen."Die Anzahl der minimalinvasiven bildgeführten Verfahrenverzeichnet auf der ganzen Welt einen stetigen Zuwachs. Das Personalim Interventionslabor sieht sich daher aufgrund der hohenStrahlenbelastung einem höheren Risiko von Gehirntumoren,Kataraktbildung, kognitiven Defiziten und verschiedenen Krebsartenausgesetzt. Andererseits trägt die schwere Schutzausrüstung, die sichim Prinzip seit Jahrzehnten nicht geändert hat, zu schwerenorthopädischen Verletzungen und Ausfalltagen bei.Erprobungsstudien mit einem nicht kommerziellen Prototyp habengezeigt, dass die Technologie von RadiAction die Belastung durchStreustrahlung im Katheterlabor potenziell um 97 % oder mehrreduzieren kann. Auf persönliche Schutzausrüstung kann dabei komplettverzichtet werden.Die Technologie von RadiAction ist in den USA und weltweit durchmehrere Patente geschützt. Das Unternehmen will den Erlös deraktuellen Finanzierungsrunde zur Verstärkung der F&E-Anstrengungen,Durchführung erforderlicher Prüfungen, Einholung regulatorischerZulassungen und Entwicklung eines marktfähigen Produkts verwenden.Zhu Jianping, Partner bei HighGround Capital und Direktor beiRadiAction, sagte: "Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mitRadiAction und fest davon überzeugt, dass sich diese bahnbrechendeTechnologie zum Standard beim Strahlenschutz im Interventionslaborentwickeln wird."Weitere Informationen finden Sie auf der Website von RadiActionunter http://www.radiactionmedical.com oder wenden Sie sich anJonathan Yifat, CEO von RadiAction, unter:jonathan@radiactionmedical.comPressekontakt:+972-76-539-4849Original-Content von: RadiAction Medical, übermittelt durch news aktuell